Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El aspirante a la secretaría general de la Sección 33 del Sindicato del ISSSTE, Fernando Guerrero Amieva ofreció transparentar el manejo de la bolsa de trabajo y la asignación de plazas laborales en todos los centros de trabajo pertenecientes al Instituto en Tamaulipas.

“Seguimos más fuertes que nunca, con el total apoyo de los trabajadores para buscar la secretaria general de la sección 33 del sindicato del ISSSTE en Tamaulipas”.

Aseguró que en su búsqueda por la dirigencia sindical, hoy se encuentra más fuerte que nunca, motivado principalmente por el respaldo de la mayoría de los trabajadores que ven en su persona una opción de cambio.

“Como lo he externado, que no les quede la menor duda, no vamos a permitir malos manejos, vamos a transparentar el manejo de las subcomisiones mixtas de trabajo, daremos a conocer las listas para que los trabajadores y quienes estén en bolsa de trabajo conozcan en qué lugar están y como transparentemente se mueven y asignan las plazas para los hijos de los trabajadores”.

Médico odontólogo del ISSSTE en Tampico el aspirante a la dirigencia sindical puntualizó que solo está a la espera de que lancen la convocatoria para participar en el cambio de representante sindical en la entidad.

Guerrero Amieva dijo que hay muchas cosas por cambiar para que los trabajadores y sus familias verdaderamente puedan gozar de la asignación de contratos, de una pensión digna al jubilarse y de muchas otras acciones que enmarcan las condiciones generales de trabajo de la gran institución que es el ISSSTE y que será vigilante de que se apliquen como debe ser.

“Por eso los trabajadores quieren un cambio, ya están hartos de permitir que lleguen esta clase de representantes que únicamente le han hecho mucho daño al sindicato del ISSSTE, que ha dejado de ser lo que era anteriormente, una gran familia, por eso y por la corrupción que se vive los trabajadores ya están hartos y van por el cambio”, advirtió.

Dijo que de obtener el triunfo sindical ya no habrá nada en lo oscurito y dará claridad y transparencia a todos los procesos que beneficien a los trabajadores y sus familias.

“Ya basta de mantener a representantes que no hacen su tarea, que únicamente llegan para servirse del puesto, dejando en el olvido a los trabajadores, como ha pasado hasta la actualidad”

“Aprovecho para desearles a mis compañeros una feliz navidad y un próspero año nuevo, cargado de muy buenas vibras para llevar a cabo el cambio en el sindicato como lo están exigiendo, feliz año nuevo compañeros”, concluyó Guerrero Amieva.