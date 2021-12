Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordó entregar la candidatura al gobierno de Hidalgo a Acción Nacional (PAN), como parte de los acuerdos de la coalición Va por México, que también integra el PRD. Por esta decisión, el gobernador priista Omar Fayad Meneses acusó a su dirigencia de “traición” y de buscar imponer, por la vía blanquiazul, una candidatura.

“El PRI no es malo, lo malo son las decisiones de sus dirigentes; creen que la militancia no se da cuenta de esta farsa, que sólo busca brincar todos los procedimientos para imponer una candidatura por la vía de Acción Nacional”, escribió el ex senador en sus redes sociales, en referencia a la posibilidad de que ese partido postule a una “externa”, porque el género, por acuerdo, sería femenino, lo que, sugiere, perfila a la diputada federal Carolina Viggiano, que aspira por cuarta ocasión a ser nominada al cargo.

La postura del mandatario y la decisión de la Comisión Política tienen como antecedente la disputa interna entre dos grupos por la postulación.

Uno, el del priismo local afín a Fayad Meneses, que controla el Comité Directivo Estatal de su partido e impulsa a Israel Félix Soto, alcalde del municipio metropolitano Mineral de la Reforma, con una carrera ligada al gobernador, de quien fue secretario particular desde que éste fue alcalde de Pachuca (2006-2009).

Posteriormente, con Fayad en el gobierno, lo nombró secretario de la Política Pública, cargo creado en esta administración.

El otro grupo es el de Carolina Viggiano Austria, apoyada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI –del que es secretaria general– y por las dirigencias nacional del PAN y PRD.

En una serie de mensajes, Fayad acusó un “agravio” a la militancia, por esta decisión, de la que, dijo, no fue parte, aunque integra el órgano que tomó la determinación.

“La Comisión Política Permanente del PRI nacional le entregó la candidatura a la gubernatura de mi estado, Hidalgo, al Partido Acción Nacional, en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión.

“Esto es otro de los muchos agravios que en lo oscurito le han venido haciendo a la militancia, la que ha mantenido a Hidalgo como uno de sus bastiones priistas de México”, insistió, aunque no mencionó más sobre los “agravios” que acusó.

“A todo el priismo que ha mostrado su molestia e indignación por esta traición, le refrendo mi convicción a los principios y valores en los que creo y me he forjado.

“Como priista, en el marco de la ley, acompañaré a quienes han decidido dar la batalla por la democratización del partido y el respeto a las dirigencias y consejeros estatales”, señaló.

La posición del jefe del Ejecutivo estatal generó posiciones encontradas en redes sociales, entre los que lo secundaron en lo que sugirió en cuanto a «imposiciones» del CEN en el proceso, y los que le refutaron que asume esta postura al no conseguir la candidatura para Félix Soto, además de cuestionarle su rol en torno al gobierno federal, y recriminarle no representar al priismo ante el avance de Regeneración Nacional.

El 2 de enero vence el plazo para que los partidos políticos presenten ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH) sus solicitudes de coalición. (Áxel Chávez/Apro).