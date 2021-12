Irreversible

Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La reunión de la dirigente nacional de mujeres del PRI, Monserrat Arcos, junto con todos los liderazgos locales de ese sector y el juvenil tricolor con César Verástegui, El Truco, han eliminado la esperanza, que aun guardaban opositores a este acto, de cualquier intento de insurrección para echar abajo el pacto que han firmado con el PAN y PRD así como han dado certeza de que es irreversible la candidatura del aún Secretario General de Gobierno representando a dicha coalición.

Por supuesto, igual dejan claro que la visión de la dirigencia nacional tricolor no es pelear por encabezar la candidatura sino la de asegurar la sobrevivencia y muchas prerrogativas para la siguiente elección local tratando de recuperar algo.

Y no es que el CEN del PRI no confíe en los aspirantes locales a gobernador de su partido, nomás están seguros de que no les alcanzaría para nada ir solos por la gubernatura ya que no tiene una figura que pueda arrastrar votos y, por si eso es poco, nadie le quiere invertir en la campaña de ellos.

Con la reunión de la dirigente nacional de mujeres del PRI con El Truco se empieza a notar el visto bueno que tiene el Secretario General de Gobierno de las dirigencias nacionales de los partidos coaligados para encabezarlos como candidato en la elección de gobernador del próximo año.

Pero no se crea que Verástegui solo confía a lo que puedan ofrecer los partidos políticos, no, también sabe que esas organizaciones han sido rebasadas por la sociedad civil y por ello continúa en reuniones con dirigentes, con empresarios, con industriales.

El fin de semana, por ejemplo, anduvo en la toda la zona sur del Estado, y allá recibió buenas noticias, los grandes capitales lo traen en su radar y hasta le sugieren y hacen propuestas para un futuro gobierno estatal.

César Augusto Verástegui Ostos, sostuvo una serie de reuniones con diversos grupos de la zona conurbada del Estado, entre los que destacan el encuentro con industriales de la región; con Don Issac Maya Pérez, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Petroquímica y secretarios de distintas secciones de este sector.

Durante la charla se abordó el tema de la atención a la industria establecida en la que participaron miembros de este grupo quienes expusieron ante el Secretario General de Gobierno las fortalezas y oportunidades de este sector, ahí se hizo una exposición de sugerencias y proyectos con los que se prevé coadyuvar a impulsar el desarrollo y el mejor funcionamiento de la industria en esta región. Entre los temas prioritarios que abordaron en esta mesa de trabajo, destaca el del abasto de agua en la zona sur (Dique camalote y DIMA); el estado de la seguridad pública en esta región de Tamaulipas, además plantearon diversas propuestas que buscan detonar el desarrollo económico de Altamira, Tampico y Madero.

Atestiguaron este encuentro, Fernando Ramírez, Presidente la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC); Felipe Pearl, Delegado del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE); Gabriel de Ibarra, Presidente Zona Sur de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Juan Antonio Solbes, Socio – Gerente de DPH / ALPASA; Juan de Dios Anda, Presidente de Clúster de Energía y Gran Industria del Sur de Tamaulipas (CEGISTAM); Juan Ruperto Rodríguez, Presidente de Grupo Águila: Construcción, Metalmecánica, Proyectos industriales. Así mismo Mauricio Delgado, Director General SOFTYS, fábrica de papel higiénico, pañuelos desechables, pañales de bebe y artículos similares de marcas comerciales como “Elite, Softys, Babysec entre otras; Samuel Vega, Gerente Nacional de Generadores de Energía Eléctrica México (IBERDROLA); Gerardo Sors, Gerente del parque industrial ASISA PARK; Salvador Salazar, Gerente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC); Julio Rosas, Gerente Estatal de ENGIE Gas y Víctor Landa, Delegado Regional Zona Sur de la SDETAM.

Así las cosas, en el Todos por Tamaulipas, en el PAN, PRI y PRD, ya es irreversible que su candidato será El Truco y que le siguen apostando todo para ganar la gubernatura el próximo año.

EN MORENA SE SIGUEN MOVIENDO TODOS, PERO SE FILTRA QUE SERÁ AMERICO… También como algo “irreversible” se filtró que este 22 de diciembre se anunciará la candidatura del Senador Américo Villarreal por Morena, las encuestas le han favorecido, le siguió Maky Ortiz y la definición, por aquello de la equidad, se dará en el sentido de que una persona del sexo masculino será quien los represente en Tamaulipas como se había previsto.

Por supuesto, mientras se hace oficial la nominación todos los aspirantes continúan con sus actos de posicionamiento a pesar de que las encuestas se levantaron desde la semana pasada y antepasada, es decir, que ya no cuente casi nada de lo que hagan por más vistoso que resulte.

Así es, parece que todo se trata ya de negociar futuros cargos o candidaturas para dejar a todos en paz respecto a las aspiraciones de ese partido.

INICIA PERIODO VACACIONAL EN LA UAT… A partir de este 20 de diciembre, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia el período vacacional de invierno en todas las dependencias académicas y administrativas de la casa de estudios en el estado.

En apego al calendario oficial de la Universidad, las actividades administrativas se reanudarán el 6 de enero de 2021, bajo la gestión del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, quien asumió, el pasado 15 de diciembre, el cargo de Rector.

Oficialmente, el calendario escolar/administrativo 2021 marca como fecha de fin de actividades este 17 de diciembre, luego de concluir las evaluaciones finales ordinarias y extraordinarias y la correspondiente entrega de actas en Servicios Escolares.

El proceso de inscripciones y reinscripciones del nuevo ciclo escolar será efectuado del 10 al 14 de enero, para iniciar el 17 de enero el período de clases 2022-1.

Los aspirantes a nuevo ingreso, quienes presentaron el examen de admisión CENEVAL durante el mes de noviembre, pueden consultar los resultados a partir del 16 de diciembre en el portal: http://www.academico.uat.edu.mx de esta casa de estudios.

