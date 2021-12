Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), emitió un laudo incongruente, al validar como jefa de departamento a una trabajadora despedida en febrero del 2018 en la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, cuando ya no desempeñaba ese puesto, por lo que mediante la ejecutoria 639/2020 magistrados federales otorgaron un amparo dejando insubsistente tal resolución.

El magistrado Ricardo Flores López, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, determinó que el cargo más cercano a los enunciados de confianza que ostentó la accionante fue el de Jefa de Departamento, pero éste puesto lo ostentó, según las documentales ofrecidas por el Estado hasta el 28 de febrero de 2017, conforme al original de la renuncia firmada por la trabajadora y que llevó a juicio la demandada como prueba documental, por tanto, después de esa data ya no era Jefa de Departamento.

La empleada inició sus labores en la administración estatal encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 4 de agosto del 2006. En ese contexto el entonces gobernador Eugenio Hernández Flores le entregó nombramiento en la “Subsecretaría de Desarrollo Rural del Estado”; como responsable del programa de equipamiento y ganado menor por giras agropecuarias de compromisos del gobernador.

Ya en la administración estatal encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), el 28 de febrero del 2017 fue obligada a renunciar al cargo, quedando solo con la categoría de trabajadora en dicho programa rural, y el 21 de febrero del 2018, el director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural le manifestó que “estaba despedida de su trabajo que esos eran sus vientos de cambio”, ante lo cual presentó la demanda laboral, aportando sus respectivos argumentos jurídicos al respecto.

El 14 de septiembre del 2020 (dos años y seis meses después), el Tcatsem emitió el Laudo del juicio laboral133/E/2018, mediante el cual absuelve a la gubernatura del Estado de la indemnización constitucional y todo lo reclamado, con el argumento de que la empleada era trabajadora de confianza, ante lo cual la misma presentó demanda de amparo controvirtiendo a la autoridad laboral.

El magistrado Ricardo Flores López determinó que la absolución no debió sustentarse en una figura normativa que no corresponde con el puesto al que la propia patronal se refirió en su contestación; por estas razones, el laudo reclamado se torna incongruente; aunado a lo anterior, la autoridad soslayó examinar si la accionante tenía o no un cargo de personal administrativo y con la responsabilidad del programa de equipamiento y ganado menor por giras agropecuarias de compromisos del Gobernador.

Además, fue ilegal la absolución a vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, por todo el tiempo laborado, así como por lo que dure la tramitación de juicio, es así porque el tribunal responsable soslayó pronunciarse sobre estas prestaciones; además; también claudicó a su deber de resolver sobre la procedencia o improcedencia del reconocimiento de antigüedad, pago de cuotas e inscripción retroactiva a la seguridad social y otros.

El pleno judicial otorgó el amparo para que el Tcatsem.

Deje insubsistente el laudo reclamado. Llegado el momento procesal oportuno, emitirá un nuevo laudo en el cual prescindirá de tener por demostrada la hipótesis legal contenida en el artículo 4, fracción II, inciso A), subinciso g), número 1, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que se refiere al persona de confianza con función de dirección, con representatividad y poder de mando, atribuciones propias de Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área, Adjuntos, Subdirectores o Jefes y Subjefes de Departamento y Asesores, ya que ninguno de estos puestos fueron materia de la excepción de la patronal. En cambio, analice los términos en que fue fijada la litis, esto es, que la actora se dijo despedida del cargo de personal administrativo y con la responsabilidad del programa de equipamiento y ganado menor por giras agropecuarias de compromisos del Gobernador del Estado, y que frente a este planteamiento la patronal sostuvo que la accionante era trabajadora de confianza, con el puesto de Jefa de Unidad, por lo que la responsable debe verificar si, efectivamente, este cargo corresponde a una calidad de confianza y si la patronal lo demostró.

Además, debe incluirse en la litis y ser materia de resolución si las actividades desplegadas por la trabajadora corresponden a un cargo de naturaleza de confianza, esto es, la responsable debe establecer como parte de la controversia si la actora desarrolló labores de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, resolviendo si tales extremos quedaron demostrados o no, de manera fundada y motivada.

Con libertad de jurisdicción resolverá lo que corresponda sobre las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos.