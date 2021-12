Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Qué papel juega el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, en el tema del presupuesto para Tamaulipas?, ninguno o casi nada, el asunto, según la ley, es exclusivamente de los Diputados federales y de los Diputados locales que tendrán que cuadrar números y gestionar lo mejor para el Estado, ya en su momento.

Sin embargo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo convocó, este lunes, a una reunión donde estaban todos los que tendrán que ver en la definición del candidato a gobernador del PAN, El Truco, Jesús Nader, Gerardo Peña, el gobernador por supuesto, y dijo que era para analizar el presupuesto para el año que viene, de eso se supo gracias a un video que subió el propio mandatario a las redes sociales, después una foto en todas ellas y coincidentemente, si es que en la política existen las coincidencias, en ambos casos nombra primero a César Verástegui, al que todos consideran será el candidato del PAN en coalición con el PRI, PRD y sectores sociales representados en la organización Todos Por Tamaulipas.

Es claro que no existía ninguna necesidad de una reunión de ese tamaño, el presupuesto y el futuro de Tamaulipas para el próximo año, en ese aspecto, está en manos de una sola persona y los legisladores ahí reunidos atienden sin chistar sus propuestas, las defienden aun sin conocerlas.

Y no, tampoco había necesidad de hacer la reunión con motivo político, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN había anunciado días antes que la decisión del candidato a gobernador se tomará en Tamaulipas, por el Comité Directivo Estatal, para ser precisos, por el mismo gobernador, digo, a menos que alguien piense que en realidad los azules tienen otra opción u otra mano que decida.

Vaya pues, la reunión azul, según los panistas cercanos al poder, se llevo a cabo con la finalidad de no forzar la unidad sino llevarla de manera tersa, en la que todos cooperen y en la que los números sean más favorables.

Exacto, no había necesidad de avasallar a quien no va a ser candidato porque la totalidad de las partes, grandes o pequeñas, van a contar en la elección del próximo año, entendieron que más vale convencer con números lo que les beneficia a todos.

También hay otra certeza, en Tamaulipas para el grupo en el poder llegó la hora de la verdad, porque no hay que olvidar que entre las necesidades del gobernador están las de dar muestras de que es presidenciable y para ello tiene la obligación de ganar la elección en del 2022, en su terruño, comprobar en los hechos que realmente le puede dar triunfos a su partido.

Para resumir, la reunión azul fue de fondo y de forma porque lo que se vio, y la publicitación de la misma, además de ser un asunto de precampaña azul, igual dejó claro que no se van a guardar nada, si no lo hacen en este momento tenga la seguridad de que en plena campaña no dudaran de hacer lo necesario para que todo se alinee a favor de César Verástegui Ostos, más conocido como El Truco, y si, ese era el truco, mostrar el camino de manera clara, contundente y que sirva para sumar, por lo menos entre ellos.

Por cierto, entre panistas, priístas y perredistas hay coincidencia de que van a enfrentarse en la elección para gobernador al Senador Américo Villarreal Anaya, afirman que las encuestas lo tienen demasiado arriba como para cambiar las tendencias en menos de 15 días que está por anunciarse formalmente quien encabezará a Morena.

Ahora, eso lo dicen con la sentencia de “si realmente cuentan las encuestas”, ya que según los opinadores las probabilidades de que sea otro son las mismas que las del Senador tomando en cuenta el peso de los grupos políticos de Morena y hasta la condición de que sea un hombre o mujer para Tamaulipas.

El tema, por supuesto, llama la atención porque mientras en Morena se siguen peleando, destrozando hay que decirlo, enfrente ya presumen saber quien será el candidato a vencer en la elección del 5 de junio del próximo año.

Vienen tiempos complicados para todos los de Morena, los deseos de muchos van a tener que esperar y en la derrota todos son peligrosos, más cuando el rumor es que del lado azul ya se mueven hasta para tener un candidato verde que sea de peso y divida los votos color guinda…

CERTIFICAN A DOCENTES DE LA UAT… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Ing. José Andrés Suárez Fernández presidió en el Campus Victoria la ceremonia virtual de entrega de certificaciones en estándares de competencias pedagógicas a personal docente y administrativo de las diferentes facultades y unidades académicas del norte, centro y sur del estado.

En el evento presencial realizado en el Centro de Excelencia, y transmitido por las plataformas Teams y Facebook a las distintas sedes universitarias, el Ing. Suárez Fernández hizo la entrega de 110 certificaciones en diez estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Red CONOCER), cuyos cursos se impartieron a través del Centro Institucional de Capacitación Docente (CICAD) de esta casa de estudios.

Acompañado por la Secretaria Académica Dra. Rosa Issel Acosta González y el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez Secretario General de la Universidad, el Rector reconoció la participación del personal docente así como del personal administrativo que da soporte a los cursos en línea, lo que ha permitido a la UAT tener un exitoso proceso de enseñanza a distancia durante la pandemia.

“Estoy satisfecho y muy orgulloso de nuestros profesores y de quienes están en la parte académica y administrativa relacionada directamente con la impartición de cursos, por el esfuerzo que se hizo y se está haciendo en esta pandemia, en la que rápidamente pudimos dar respuesta a la exigencia de que el cien por ciento de nuestros cursos fueran a distancia y no perdiéramos la oportunidad de continuar con nuestra actividad docente”, indicó.

“Me da mucho gusto saber que este esfuerzo lo hacen con todo el cariño a su profesión y dentro de su actividad que cumplen en la Universidad, pues de esa manera se fortalece nuestra principal y única misión de formar profesionistas útiles a la sociedad y buenos ciudadanos”, expresó.

En su mensaje, hizo referencia al período rectoral que encabeza y que está por concluir, reiterando su reconocimiento al trabajo de la docencia.

“Termino mi periodo este año, y me voy muy satisfecho, sobre todo de haber podido participar con este grupo tan importante de personas que son los profesores y que sacrificaron tiempo y esfuerzo por salir adelante en esta pandemia”, indicó.

Puntualizó que, la participación de la docencia en esta etapa, en la cual no se dieron las condiciones para las actividades presenciales, “nos permitió otra visión y otra madurez académica en nuestra universidad, y creo que cada uno en lo personal, hemos aprendido y tenido nuevas lecciones”, concluyó.

El Rector José Andrés Suárez Fernández felicitó a la Dra. Rosa Issel Acosta González y a la Mtra. Mónica Acosta Montes de Oca, titular del CICAD, así como al equipo de trabajo por la implementación de este programa vinculado a la Red CONOCER, que inició en el 2018 con la capacitación de180 docentes, y que al cierre de este año ha sumado alrededor de 7 674 capacitaciones, en materia de actualización pedagógica disciplinar, manejo de tecnologías de la información y el uso de plataformas virtuales para el aprendizaje, entre otros estándares de competencia.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com