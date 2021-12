Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la designación del Senador Américo Villarreal Anaya como candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas no hubo sorpresas, aunque si sorprendidos, sobre todo los que se creyeron sus encuestas y en quienes mandaron publicar y publicitar videos y publicaciones en contra del ahora candidato.

En realidad a Américo lo destapó desde mayo, hace siete meses, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Mario Delgado allá en Sinaloa donde fue delegado del partido para la elección de gobernador, ninguno como Américo mereció semejante distinción, luego, la señal más clara, fue cuando se definieron los personajes a medir en la encuesta, la propuesta del Consejo Nacional, el más votado fue Américo, luego Rodolfo González Valderrama, el primero con 52 votos, el segundo con muchos, pero muchos menos, desde ahí se notó que al todavía delegado de los programas federales en Tamaulipas le pesaba ser parte del equipo de Ricardo Monreal, el presidente del Senado que juega a ser candidato a la presidencia sin el apoyo del presidente ni de su equipo.

Pero, en definitiva, pesó mucho más el arraigo, González Valderrama acaba de aterrizar en Tamaulipas, apenas hace un mes y medio que es delegado y antes de ello vivió en México todo el tiempo, en tierra lo conocen tan pocos que acá, en las calles, se le llegó a imponer el apodo de El chilango, nomás para que se dé una idea.

En cambio, el Senador tiene toda una vida en Tamaulipas, ocupando cargos en el área de salud, recientemente fue candidato de Morena al Senado de la República, una elección estatal y la ganó, por supuesto, a eso habría que agregar que su nombre se ve por todas partes en Tamaulipas, en calles, obras, bulevares, colonias, fraccionamientos.

La verdad es que lo de Américo era normal que ganará la encuesta, su más cercana seguidora, la doctora Maky Ortiz, ex alcaldesa de Reynosa, también salió tarde a perseguir respaldo en todo el Estado y se ocupó todavía en temas personales más que de promocionarse y posicionarse.

Hay algo más, ni Rodolfo, ni Maky, tampoco Héctor Martín Garza González, quisieron invertir en profesionales para posicionarse, pretendieron ahorrarse todo lo posible sin entender que la contienda interna era lo más difícil, la más importante, y así no se pudo.

Ahora, ser candidato era cosa de niños para el Senador Américo, porque además de ser el más conocido es lo que Morena necesitaba, un político sin manchas, de porte sereno y serio, sin embargo, lo que viene no será ese mismo picnic, el PAN y su candidato avanzaron mucho en las preferencias electorales mientras los de guinda seguían peleando por quien los encabezaría, mientras los traidores de la 4T patrocinados por el alcaldito del sur, le pegaban, muy duro y sin sustento, a quien ahora los representará en las urnas.

La contienda que viene, la Constitucional, será mucho más seria y difícil que lo que ha pasado, el contrincante de Américo es de verdad, su equipo es de profesionales en todos los aspectos y eso, créalo, contará para el día de la elección.

Muy real, hoy Morena sigue encabezando encuestas, parece que la tienen ganada, pero solo parece, todavía no sabemos si prenderá la elección o no, ni conocemos la fortaleza de la estructura electoral de las partes, es más, todavía no sabemos para donde jalarán los promotores de votos que tienen los alcaldes en funciones.

A los seguidores de Américo les llegó su regalo de Navidad, qué sigue, pues observar si se portan como los niños chiflados y lo desmadran en un día o un par de meses, o tienen la paciencia, conocimientos, trabajo y sabiduría para mejorar su versión allá por el 5 de junio del siguiente año, es decir, si lo podrán transformar de una candidatura a gobernador por el calificativo de gobernador electo…

EL TRUCO SERÁ EL CANDIDATO DE LA SEGURIDAD… Empresarios inmersos en el grupo Todos por Tamaulipas le apostaran a consolidar la seguridad en el Estado con César Verástegui Ostos, El Truco, como candidato a la gubernatura.

Expresaron que en los últimos cinco años en Tamaulipas se han llevado a cabo una serie de acciones e inversiones enfocadas a la reconstrucción del tejido social y para la recuperación de la paz y el estado de derecho, lo que ha logrado que la percepción ciudadana en este rubro se enfoque en que la Entidad hoy cuenta con mejores niveles de seguridad tanto en las ciudades como en las carreteras.

Fue en esa tesitura que ciudadanos tamaulipecos se pronunciaron en respaldar como líder de sus causas a la persona que consideran que tiene la capacidad de seguir mejorando los estándares de seguridad pública en el Estado el cual consideran es César Verástegui Ostos.

En este sentido, Norma Patricia Chávez Herrera, responsable de la coordinación estatal de inglés en Matamoros, considera que la seguridad pública en esta zona ha mejorado bastante en los últimos años al igual que en las carreteras, “he ido a Ciudad Victoria en reiteradas ocasiones sin ningún problema, la verdad en lo personal no nunca he tenido una mala experiencia ni mis compañeros maestros.

Afirmó que, como ciudadanos, depositarán su confianza en una persona que conozca del tema, “definitivamente creo que César Verástegui va a hacer un buen papel, va a tener un muy buen desempeño porque tiene mucha experiencia y eso pues es bastante importante porque de pronto entra gente ajena a las cuestiones políticas y podrán ser muy capaces en sus carreras, pero en la cuestión política no, no tienen un gran desempeño”.

Por su parte, la maestra Claudia Tapia mencionó que le encanta la propuesta de que se El Truko la persona que están proponiendo para encabezar el proyecto de todos los tamaulipecos de construir un estado sólido y de oportunidades para todos, “la verdad que no pudieron haber encontrado una mejor propuesta, lo vemos por la cuestión de la seguridad, lo vemos en la carretera con Los Ángeles azules que nos apoyan en el camino”, expresó.

Señaló que, saben que Verástegui Ostos es una persona muy allegada al pueblo, una persona muy humana, un hombre de trabajo y eso habla por sí por sí solo, entonces creo que es la mejor carta de presentación que él puede tener”, explicó.

En este mismo sentido se pronunció la señora Isela Treviño, que desde el municipio de San Fernando acudió a Matamoros para sumarse a la agrupación Todos por Tamaulipas; ella coincidió en que desde hace poco más de 5 años, la seguridad en el estado ha ido en incremento, al grado que se puede viajar tranquilamente.

