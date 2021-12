Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Despacio, sin prisas, con información abierta, Morena dio a conocer resultados de encuestas en las seis entidades en que habrá elección para Gobernador, incluyendo a la región que dormita a la margen del río.

Primero Aguascalientes y Durango, luego Hidalgo, en ese orden, seleccionando a la mujer y varón mejor posicionados.

A la hora de escribir esta colaboración prácticamente llegaba el turno a Tamaulipas donde dos varones competían por la nominación, Américo Villarreal Anaya y Rodolfo González Valderrama, en tanto que Maki Ortiz Domínguez tenía asegurado el lugar de las mujeres.

Por la noche determinarían la igualdad de género, tres y tres (entidades), según la competitividad de cada quien.

Proceso inédito en que jefes del partido y encuestadoras expusieron con detalle los trabajos demoscópicos, en vivo y a todo color vía redes, con la presencia de los aspirantes y dirigentes estatales y nacionales, además de representantes de partidos que van en coalición. Todo como lo ordenan las buenas intenciones.

Cuatro encuestas, una de ellas “espejo” realizada por Morena, y las otras por empresas especializadas, Buendía y Márquez, Mendoza y Asociados y Covarrubias, que muestran a cada precandidato tal cual es.

Con método casa por casa tomaron en cuenta la opinión positiva de ellos, sus atributos, si los ciudadanos consideran que conocen el estado que desean gobernar, si cumplen lo que dicen, la intención del voto y si la/lo consideran buen candidato. Todo elemento que pudiera influir.

Igual datos de la revocación de mandato, la aprobación del gobernador en funciones y la intención del sufragio a favor de los partidos.

Después de las ocho de la noche, ya sin cámaras, MORENA determinaría de entre los mejor posicionados, hombre y mujer, quién encabezará los esfuerzos en cada entidad.

Para ir avanzando en la selección por género, las encuestadoras pidieron opinión de si la responsabilidad debe ser ocupada por mujer o varón. Ellas van adelante.

Cabe señalar que, de las seis entidades, fuera de Aguascalientes, en las restantes la intención del voto para ganar las gubernaturas favorece a Morena.

A la hora que usted de lectura a estas líneas, ya se sabrá quiénes son los finalistas en Tamaulipas e inmediatamente después si la lucha será encabezada por Américo, Valderrama o Maki Ortiz.

En ese inter los ánimos de partidarios se desbordaban a favor de los hombres. Esto se reflejaba en redes donde con pasión aseguraban que el “amarrado” era su amigo.

Sin salirnos de las precandidaturas, Movimiento Ciudadano expidió la convocatoria para Gobernador. No tienen posibilidades de ganar pero les gusta hacer ruido.

El registro será el 27 de diciembre de las diez a las cinco de la tarde en la Comisión Nacional de Elecciones, Colonia Nápoles de la capital, sin que se esperen congestionamientos por ocupar la bandera. En Tamaulipas solo se sabe que la quiere Arturo Díez Gutiérrez, el segundo peor alcalde de Victoria después de Xicoténcatl González Uresti.

Van solos y tal es la decepción sobre sus representantes, que MC podría perder el registro en julio del 2022. Bueno, no tanto perderlo, sino algo más importante para ellos: Perder el subsidio del gobierno.

Mientras tanto, en la coalición Morena-PT-Verde se reunieron por primera vez sus operadores, en busca de acuerdos y detalles para la alianza en que va en “caballo de hacienda” rumbo a las elecciones.

Por los petistas Arcenio Ortega, del Verde el delegado Karl Heinz Becker Hernández, sobrino del ex Gobernador Geño Hernández y el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano, ex secretario de Sedesol. Pronto registrarán la candidatura común.

Agitada reunión del cabildo de Victoria, en que se tomó el acuerdo de solicitar al Gobernador Francisco Javier García que retire el veto a la Ley de Capitalidad por la que se concede al municipio el uno por ciento del presupuesto estatal, para obras y acciones de gobierno por ser asiento de los tres poderes.

Con discrepancias de parte de los “prianistas”, al final todos votaron por exhortar no solo al Gobernador sino al Congreso del Estado a que hagan un esfuerzo por concertar.

El petista Alejandro Ceniceros Martínez se le fue a la yugular a los panistas. Dijo que “hay un odio irracional” hacia los victorenses y no solo a los morenos y simpatizantes de la 4T.

García Cabeza de Vaca vetó el fondo de capitalidad y cuatro decretos más para dejar el presupuesto de egresos 2022 como él no mandó. La bancada morenista en el Congreso no tiene mayoría calificada para corregirle.

En resumen: Los propietarios de alrededor de un millón 700 mil vehículos tendrán que pagar placas en el 2022; Victoria se quedará sin presupuesto para obras y servicios; los municipios no podrán incrementar sus participaciones y el ejecutivo podrá disponer libremente y reacomodar partidas sin informarle al Congreso.

Horas antes de la corrección enviada por el ejecutivo, el alcalde Gattás le pidió no impugnar el decreto pero su mensaje no encontró eco. Este raund lo perderán los morenos. Lo saben. El Gobernador no accederá.