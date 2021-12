Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como si le hubiese rezado a la Virgen María, a partir del sábado pasado las estrellas se comenzaron a alinear a favor de César Verástegui, El Truco, desde ese día muy temprano comenzó a difundirse la versión de que se concretaría la coalición del PAN con el PRI y el PRD para ser anunciada este martes en lo que se ha llamado el movimiento Va Por México y así fue.

Sin duda El Truco resulta ser el más favorecido por dos cosas, la primera, el PAN aunque tiene una mayoría bastante abrumadora sobre el PRI y el PRD parece no haber aprendido el camino de la movilización social, la organización de las estructuras, el roce con la raza donde sus dos aliados son expertos y; la segunda, porque los liderazgos de todos esos partidos ya no ven otro candidato con el cual se pueda competir en las urnas, que les pueda dar la posibilidad de ganar la elección en junio.

El problema de Verástegui será donde acomodar al dirigente del PRI estatal, Edgardo Melhem y a uno o dos que todavía están reacios a jugar de esa manera, la razón es simple, con la fama que tienen corre el grave peligro de que le rompan la unidad o lo traicionen a la hora buena, pero ya es un problema menor si se toma en cuenta que, aunque sea a fuerza, de los dientes para fuera tendrán que reconocerlo y apoyarlo públicamente.

Por el PRD, aunque no lo crea, el problema es menor o ni existe, dirigencias que fueron dogmáticas y hasta las que no tuvieron mayor Dios que el dinero, por igual se han pronunciado a favor de conformar una amplia coalición que no permita aterrizar a Morena en Tamaulipas, es decir, ahí si piensan que primero es el objetivo y luego las personas lo que, por fortuna, parece que El Truco encarna, no hay otro en esa ala opositora al presidente que pueda competir y si sigue con su buena suerte ganar de que el antilopezobradorismo así lo vea.

A fuerza de reconocer trabajo en territorio, El Truco, o la organización Todos por Tamaulipas, no dejaron nada al azar, se han convertido en la única opción de los tres partidos políticos, con el agregado de que la mayoría le entra convencido de que se pueden cambiar las tendencias electorales que hace unos meses parecían irreversibles.

La mezcla parece perfecta, el PRI aportando los operadores políticos y la estrategia en territorio, el PRD organizado y movilizando la raza en lo electoral, una estructura que puede ser bien capacitada si le prestan los recursos y las personas adecuadas mientras el PAN tiene todo el poder y el recurso para que esos engranes funcionen a la perfección.

Y si, para fortuna de El Truco la organización Todos Por Tamaulipas lo dejó como el único personaje confiable para el grueso de los militantes de los tres partidos políticos, para el antilopezobradorismo, es más, romper con esa tendencia, a estas alturas, les costaría no solo la elección, sino que los llevaría a hacer el ridículo de sus vidas ya que se irían al tercer lugar por no motivarían más votos que Movimiento Ciudadano, por decir algo.

El caso es que las dirigencias nacionales de los tres partidos políticos anunciaron la coalición formal o una candidatura común para el próximo año en Tamaulipas, le insisto, hasta pareciera que El Truco le rezó mucho a la virgencita de Guadalupe que desde el sábado pasado se le han comenzado a alinear las estrellas y, sin embargo, ahora tendrá un problema que aunque parece menor también contará ya que la elección, si la gana, será bastante apretada, por eso tendrá que encontrar a los que no juegan derecho en el PRI, usted y yo sabemos son los mismos que se han acabado al partido, pero que han sido tan discretos o han contado con tanta protección que ni con un detector de traidores los han podido sacar de la jugada, ni de los presupuestos…

EL SINDICATO EN VICTORIA… Laura Infante, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Victoria dio el primer golpe contundente en sus negociaciones con el municipio de Victoria, una movilización que dejó muestras de que pueden parar la administración pública a la hora que se les antoje a los trabajadores si no ven resultados económicos y en prestaciones como se los habían prometido.

Por supuesto, el presidente municipal, Eduardo Gattas, en representación de los victorenses, es el patrón y decidirá que procede y que no de las peticiones que le hacen ya que se tiene que ponderar la estabilidad económica de Victoria, que es igual de importante.

Lo triste, lo muy triste, es que en medio, gane quien sea, vamos a quedar los victorenses y la única manera de evitarlo es que las dos partes muestren madurez y pongan por encima de sus grupos e intereses al pueblo, por lo pronto ya se hicieron visibles los desacuerdos, fallas y aciertos de ambas partes, pero ya le contaremos en que termina todo…

RECONOCEN AL RECTOR DE LA UAT… El Ing. José Andrés Suárez Fernández recibió un reconocimiento por su trayectoria al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en la que concluye su gestión rectoral 2018-2021.

La comunidad académica y estudiantil de la Escuela Preparatoria No. 3 de la UAT en Ciudad Victoria le brindó esta distinción y expresó su agradecimiento por el apoyo brindado a la juventud que se prepara en el nivel medio superior de la máxima casa de estudios de la entidad.

El Ing. José Andrés Suárez Fernández agradeció el galardón por parte de esta escuela, la cual tuvo a bien inaugurar sus actividades en el 2013 en el edificio conocido como “El Peñón”, de esta capital, y que en su momento vino a sumarse a las dos escuelas de bachillerato de la UAT localizadas en Ciudad Mante y Valle Hermoso.

Destacó el objetivo de la Universidad por responder a las políticas de cobertura educativa emanadas de la Secretaría de Educación Pública, y subrayó que el fortalecimiento a este plantel representa una oportunidad muy importante para el desarrollo de los jóvenes en Ciudad Victoria y la región.

En este marco, la Mtra. Maribel Soberón García, directora de la Prepa 3, a nombre de esta comunidad universitaria hizo entrega de una placa que reconoce la trayectoria del Rector a lo largo de su gestión 2018-2021.

“Nos enorgullece crecer con su ejemplo y compromiso a la universidad. Un gran universitario quien plasmó la idea de que siempre debemos creer en la universidad” apuntó.

Como parte del programa el alumno Rafael García Heredia dio lectura a la trayectoria del Rector Suárez Fernández, aprovechando la ocasión para desearle éxito en proyectos venideros.

De igual modo la Mtra. Paola Melisa López Martínez dirigió un mensaje a nombre de la comunidad docente, en el cual reconoció la labor que el Rector desempeñó a lo largo de su gestión al frente de la universidad.

