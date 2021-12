Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria.- De acuerdo con la normatividad existente, los directores de los planteles que pertenecen a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) tienen la facultad para hacer corrimientos de plazas, informó Samuel Alcántara Varela

El representante de la DGETI en Tamaulipas fue entrevistado en torno a la presunta corrupción en la asignación de plazas en el CBTIS 24, como lo denunció una maestra que hace un par de días se manifestó al exterior de esa institución.

“Le mostré los papeles del proceso que se dio en su momento en el 24, donde la directora y el delegado sindical hicieron un corrimiento de plazas; ella manifiesta que es una obligación del director hacer una convocatoria, pero aclaré que eso es algo que se ha hecho por tradición, pero si nos apegamos a la normatividad es muy clara, hacer los corrimientos escalafonarios donde el director tiene facultades para hacerlo”.

Además de referir que el año pasado se llevó a cabo una entrega irregular de plazas y que ni siquiera se publicó convocatoria, la maestra acusó al funcionario de no querer recibirla.

Para empezar la manifestante jamás ha pedido audiencia al titular de la DGETI ni tampoco ha dirigido escrito alguno para informarle a esta autoridad sobre la problemática de la que se dice afectada, aclaró el propio Alcántara Varela, quien, con respeto, dijo, le pidió ser veraz en sus declaraciones ante la prensa.

“Hoy a las 12 acabo de atender a la maestra y sus dos abogados sobre la situación que ha manifestado y la primera aclaración que le hice fue de que ella no ha venido, no se ha acercado conmigo a pedir audiencia; la segunda aclaración es que nunca me ha hecho una solicitud por escrito de lo que manifiesta”.

Reiteró que en su momento, tanto la ex directora Martha Aurelia Limas Sánchez, como el delegado sindical, hicieron el corrimiento escalafonario para asignar esas plazas y es un procedimiento que así lo determinan la normatividad y los lineamientos que rigen a la DGETI, de manera que no hubo ninguna irregularidad en ese proceso, reiteró el servidor público.

Respecto a que la docente inconforme no fue tomada en cuenta en esos corrimientos escalafonarios, el funcionario dijo que

de acuerdo con los lineamientos, el personal que cuente con una “nota mala” o un extrañamiento laboral, pierde el derecho a participar en estos procesos de promoción, como es el caso de quien está acusando de corrupción en la asignación de plazas.

“La directora hizo el procedimiento, el corrimiento y todos los que subieron escalafón tenían que cumplir requisitos, no podían brincarlos. Yo como oficina estatal soy el filtro; revisando la información enviada por el plantel veo que todos cumplieron con los requisitos. Y lo que hizo la directora es no considerarla porque en su expediente tiene esa nota mala”.

En la reunión que Samuel Alcántara sostuvo con la maestra y sus abogados se acordó reunirse nuevamente el 14 de enero y garantizó que, aunque el procedimiento de asignación de plazas está sujeto a la legalidad, su demanda será expuesta ante el área jurídica de la institución en la Ciudad de México para que se pronuncie al respecto.

“La instrucción del doctor Rafael Sánchez Andrade es la de ser transparente en todo”, concluyó.