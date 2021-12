Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En muchas escuelas los padres de familia se tienen que hacer cargo de los gastos del agua potable y energía eléctrica, además de los que se originan por el mantenimiento de los protocolos y filtros sanitarios, informó José Alejandro Águila Argüelles

El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF) dijo que lamentablemente a los papás de los alumnos solo los toman en cuenta para pedirles dinero pero no para las grandes decisiones que se tienen que tomar por el bienestar de la comunidad educativa.

“El problema es que como siempre todavía no encuentro la diferencia con otras administraciones; estamos en el discurso recurrente, pero a la hora de sentarnos para tomar decisiones son solamente los mismos de siempre y a los papás nos dicen ustedes se sientan aquí, pero con dinerito por delante, y somos las que estamos salvando a las instituciones educativas. Hay una carga abusiva sobre todo por el servicio de energía eléctrica y agua potable”.

Consideró que ya es tiempo de parar lo que llamó “carga abusiva”, pues tanto para las autoridades educativas como para el Gobierno del Estado ha sido muy cómodo trasladar esa responsabilidad a los papás de los niños, quienes hacen grandes esfuerzos económicos para aportar el dinero que les piden en cada escuela.

“Que asuma la responsabilidad quien la tenga que asumir, toda vez que los edificios son públicos, no son de nosotros y no tenemos por qué cargar con los gastos que corresponden a los gobiernos”.

En ese contexto, José Alejandro Águila dijo que hay una ley reglamentaria en las asociaciones de padres de familia que los limita mucho y los deja en estado de indefensión ante la falta de un presupuesto exclusivo para el mantenimiento de los planteles.

“El agua casi privatizada en todo el país y los que la tenemos que pagar somos nosotros, no los comités que acaba de generar este gobierno con su nueva escuela mexicana que nomás está para estirar la mano para recibir los recursos del INIFE, sino las asociaciones porque además no se atreven ni siquiera a derogar la ley reglamentaria de las asociaciones de padres pero tampoco nos permiten actuar con mayor amplitud; hay una trampa ahí que no alcanzamos a entender cuál es la fuga”.