Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La llegada del senador Ismael García Cabeza de Vaca a la competencia en el PAN, por la candidatura a gobernador, más que afectar representa la mejor oportunidad para crecer de El Truco César Verástegui, de entrada, se quita de encima a personajes que son una carga y que lo acompañaban nomás porque lo veían como una especie de candidato oficial, entre ellos al propio presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis René Cantú.

Hay una oportunidad más en el proceso, la de legitimar su candidatura, demostrar que desde el principio ha ido contra viento y marea, que el haber aguantado los cinco años en la Secretaria General de Gobierno no es casualidad sino parte de su capacidad política, que aun siendo la última opción que veían se ganó, y con creces, el legítimo derecho de representarlos en las urnas.

Y si, la mayor oportunidad que tiene Verástegui de crecer ante el ciudadano es ganarle una contienda interna al hermano del gobernador ya que eso no solamente lo alentaría al interior del PAN, o mejor dicho, de la coalición con el PRI, PRD y sociedad civil, sino con quienes no quieren a Andrés Manuel pero tampoco están muy de acuerdo con lo que ocurre en el Estado.

En los hechos la candidatura de El Truco por el PAN ya no tiene reversa, no hay otro aspirante azul que pueda reunir a tantos grupos a su favor, los eventos a lo largo y ancho del Estado dejaron claro que si no va Verástegui representando la coalición Todos Por Tamaulipas la mayoría de los políticos y empresarios ya metidos en ella sacarán su veinte o, peor aún, buscarían una figura alterna en otro partido lo que terminaría por borrar del mapa al PAN y a quien lo encabece en la candidatura, sea quien sea.

No, no es ninguna sorpresa que Ismael García Cabeza de Vaca diga que está dentro de los aspirantes del PAN al gobierno del Estado, siempre fue de puntero, fue el favorito del grupo en el poder para suceder a su hermano, el problema del senador es que perdió algunos meses valiosos en los cuales El Truco demostró que puede ser factor de unidad, un verdadero representante del panismo tradicional y de ahora, con el agregado de que arrebató al mismo tiempo el liderazgo de la sociedad civil con la organización Todos Por Tamaulipas como cabeza de playa.

La verdad, si fuera El Truco, en este momento estaría feliz por las aspiraciones que dice tener Ismael García Cabeza de Vaca, ganarle una elección interna podría ser el golpe mediático espectacular que requiere para montarse como favorito en las encuestas y, si la pierde, aunque en este momento eso parezca imposible, pues simple y sencillamente significará que no tenía nada que hacer en una contienda constitucional.

El problema, el grave problema de El Truco, realmente no es medirse ante Ismael, sino como mostrarle a quienes ya confiaron en él, priístas, perredistas y Todos Por Tamaulipas, que seguirá en busca de la candidatura y nos les va a fallar pase lo que pase.

No, la verdad no veo al Truco por la libre, pero no tienen muchos días para decirle a los suyos que será candidato por el PAN y todos los organismos que lee ofrezcan cobijarlo, le insisto, Ismael, e incluso Jesús Nader que sigue en la contienda, más que una piedra en el zapato son la mejor oportunidad que se le ha presentado para demostrar de qué está hecho, si no pudieron acabar con el en cinco años aguantar un par de meses le debe ser cosa de nada, exacto, con el agregado de que ahora el compromiso más grande lo tiene con ese monstruo que crearon, más valioso, incluso, que el PAN, PRI o PRD, y que se llama Todos por Tamaulipas al cual ya no le puede decir que no.

Y MIENTRAS SE CONSOLIDAN EN LA FRONTERA… Ricardo Gaviño Cárdenas, Presidente del colectivo Todos por Tamaulipas entregó nombramientos a quienes habrán de representar a dicha agrupación en la región fronteriza del estado y que fortalecerán la presencia del colectivo que impulsa A César Verástegui Ostos.

“Quiero decirles que me siento muy contento por el entusiasmo que han mostrado hacia el proyecto, sin duda vamos por el camino correcto, son tiempos de sumar, viendo hacia el mismo rumbo todos, no podemos permitir que sigan dividiendo a los tamaulipecos, Todos somos Tamaulipas y unidos vamos por el triunfo”, expresó Gaviño Cárdenas.

Por su parte Maricarmen Martínez Castillo, dirigente en Guerrero comentó “Es una oportunidad única la que tenemos en el futuro inmediato, no vamos a permitir la entrada del discurso de odio y encono, estamos en una situación preocupante en el ámbito económico, con una crisis en puerta y tenemos que ser inteligentes, pero sobre todo responsables de no tomar el rumbo equivocado, vamos todos por Tamaulipas, por nuestros niños y jóvenes, para entregarles buenas cuentas”.

También recibió su nombramiento Ailén Selenia García Barrera en Miguel Alemán y Mayra Alejandra de la Cruz Roiz en Camargo. En los próximos días se entregaran nombramientos en el resto de los municipios fronterizos.

RECONOCEN CALIDAD EN TRABAJO DE COMISIÓN DE SALUD EN EL SENADO… el senador tamaulipeco que incluyó el CEN de Morena como aspirante a la gubernatura, Américo Villarreal Anaya logró que la Comisión de Salud del Senado obtuviera la Certificación ISO 9001:2015

La Comisión de Salud del Senado, que preside Américo Villarreal Anaya, se convirtió en la primera comisión legislativa de Latinoamérica en obtener la certificación de calidad y eficiencia en sus procesos por parte de la organización británica “GCL Internacional “.

La certificación ISO 9001:2015, fue entregada a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República Olga Sánchez Cordero y avala la calidad en los procesos legislativos que son impulsados por las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Salud.

“Obtener esta certificación requirió meses de trabajo, pero nos da la satisfacción de saber que somos la primera comisión legislativa de América Latina en contar con esta certificación de calidad”, afirmó el senador por Tamaulipas.

Villarreal Anaya reiteró que siguen haciendo historia, salvaguardando las leyes y el respaldo jurídico que garanticen el bienestar de las familias mexicanas.

