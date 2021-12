Francisco Cuellar Cardona

Mientras las horas se acercan para que se dé el gran anuncio en Morena, hay muchas preguntas que se están haciendo a lo largo y ancho del Estado.

¿Quién de todos los que se inscribieron en pos de la candidatura, se van a comprometer de a de veras con la unidad que hoy tanta falta hace en el partido, en la militancia y en los simpatizantes del movimiento?

Fue sin duda una contienda interna muy accidentada, donde hubo agravios fuertes, incluso no faltaron las traiciones.

¿Habrá madurez de parte de los protagonistas para cerrar filas e ir a la madre de todas las batallas contra el PAN? Cómo van asimilar la noticia negativa, aquellos que estiraron tanto la liga y cayeron, incluso en el juego de los enemigos externos?

La verdadera prueba de la unidad en Morena está por verse, y hasta donde se sabe, no solo en la cúpula del partido, sino en lo más alto del poder político, los principales liderazgos guindas en Tamaulipas están ya bajo el gran ojo para conocer a los leales y a los que pudieran decir sí a la unidad, de los dientes para afuera y jalar para otro lado.

“En Morena Tamaulipas, no se tolerarán más traiciones”, fue una expresión que se escuchó desde el círculo más alto del poder nacional, y es que el último episodio denigrante, protagonizado por los cinco diputados morenistas en el Congreso de Tamaulipas, fue peor que una patada de mula en la dirigencia nacional de Morena.

Sobre el resultado de las encuestas, que protocolariamente ordenan los estatutos del partido y se aplican para medir los perfiles y posicionamientos de los que quieren ser, existen dos temas más que se han tomado en cuenta para la gran decisión:

1.- Inteligencia y capacidad para gobernar un Estado tan complejo como lo es Tamaulipas.

2.- Lealtad al Presidente y sin ninguna sospecha de traición a la 4T en el 2024.

Estos dos factores, más el posicionamiento que saldrá de las encuestas, son los que se habrían tomado en cuenta para que Tamaulipas tenga su candidato morenista.

Lo que viene, dicen: es construir la unidad. Las estridencias quedaron atrás.

Talachazos

Por si quedaban dudas de que Ricardo Monreal está cada vez más lejos del ánimo presidencial, en el evento del Tercer Informe de Andrés Manuel López Obrador, ante un Zócalo a reventar y ante los ojos del país, quedó demostrado que el zacatecano nada tiene que hacer en Morena y en la 4T.

En cambio, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y hasta Tatiana Clouthier, en ese orden se perfilan, por su lealtad al Presidente como los proyectos más firmes para el 2024.

Vayan haciendo sus apuestas.