Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el fin de reducir riesgos de contagios de Covid-19 y su nueva variante, el Colegio Médico de Tamaulipas recomendó evitar celebraciones masivas y en espacios cerrados durante esta temporada decembrina, cuando se llevan a cabo las posadas navideñas.

Debido a que prácticamente es imposible prohibir este tipo de celebraciones, sí se puede hacer un llamado a la ciudadanía para pedirle que anteponga las medidas de seguridad e higiene porque, aunque la pandemia está vigente, las fiestas y reuniones no paran, y al contrario, se incrementan durante esta temporada.

“Que no se reúnan en lugares cerrados no ventilados, sino en lugares bien ventilados y con poca gente, porque a veces dicen me reúno con 5 o 10 personas, pero a cada rato y todos los días sí aumentan las posibilidades de que puedan contagiarse”.

Ante esta realidad, el presidente del Colegio Médico, Jorge Rosendo Sánchez Medina consideró que lo más conveniente es evitar grandes concentraciones y celebrar solo entre miembros de la familia, de preferencia al aire libre o espacios amplios y bien ventilados, pero sin descuidar las medidas que dicta la nueva normalidad.

“Pueden dispararse los contagios puesto que ya están las reuniones de fiestas navideñas en las que amistades y familias se reúnen a menudo, y por eso hacemos el llamado a la gente para que no baje la guardia y siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como son uso correcto de cubre bocas y sana distancia”.

Cabe mencionar que a nivel nacional son las fiestas y reuniones familiares los sitios de mayor riesgo de contagios, según datos del sector salud, por lo que es importante que la población no pierda de vista que en el presente mes de diciembre cuando se podrían incrementar los casos.