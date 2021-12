Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No sé usted, pero en lo personal, cuando de ingerir alimentos se trata primero como lo que no me gusta y tiro los deshechos para dejar al final lo más rico a mi paladar, una vieja creencia de que el sabor agradable será el recordado y el resto solo se usó para el relleno, para satisfacer al cuerpo.

Así pasó en la política tamaulipeca, comenzamos tranquilamente con sesenta aspirantes a la gubernatura del Estado, unos 10 por el PAN, otros 39 por Morena, los del PRI, el del MC, más los independientes hacen esa suma, o quizá más.

Y si, también lo bueno se dejó para el final, de aquel amplió buffet ya solo hay dos platillos, el que tiene una variedad de sabores y colores encabezado por el movimiento Todos por Tamaulipas, PAN, PRI y PRD con César Verástegui a la cabeza, y el que representará Morena con Américo Villarreal que igual tiene una variedad interesante con el PT y el Verde de respaldo, más la sociedad civil que tiene los mismos intereses.

Dirá usted que se van a registrar algunos independientes, que también estará en la boleta Arturo Diez por MC, y tiene razón, pero ellos seguramente son lo que nadie se quiere comer pero viene incluido en el platillo final, su presencia será nomás de mudos testigos, como meras comparsas, feas comparsas si me apura.

Lo más importante de todo, sin embargo, serán los comensales, el ciudadano que tendrá que elegir el próximo mes de junio, y ahí viene lo importante porque todavía no empieza lo mejor del banquete y la gente ya se hartó, le entraron en exceso a la comida chatarra, cayeron en la trampa de los totopos con salsa, las salchichas asadas y el mugrerito que ponen en el centro de la mesa.

Porque ha de saber que también así es la política, perversamente quienes sirven primero tratan de hartar a los comensales o satisfacerlos con lo más barato, hacerles creer que toda la comida es igual y, al final, despacharse ellos con la cuchara grande para elegir entre pocos lo que nos debería corresponder a todos.

En fin, lo importante es que llegamos, para mi gusto, con los dos mejores aspirantes de uno y otro lado, los dos tienen amplio conocimiento de la política, de Tamaulipas y, sin embargo, lo importante es lo que usted decida.

De entrada, no se harte de la política, coma poco a poco, reparta lo que se vea mejor para que todos lo elijan, cuando vea algo podrido o inservible denuncie y no se canse de hacerlo, debemos tener conciencia de que nos toca participar a nosotros, los próximos seis años de Tamaulipas es lo que está en juego.

Se acabó el buffet, ya se tiró casi toda la basura, de hoy y hasta el próximo mes de junio solo tendremos dos platillos, recuerde repartir, participar, compartir y sobre todo avisar a sus amigos, vecinos, socios, que también hay partes que no sirven, que se debe presionar para drenarlas, para que el platillo fuerte solo venga con lo mejor y triunfe lo que ha de convenir a Tamaulipas.

Y si, los aspirantes ya no van a parar, los enemigos de ellos tampoco, así que no crea todo lo que lee o ve, de todo lo que le llegue en las redes o medios solo comparta lo que es real, lo que tenga pruebas.

Por lo pronto, el Senador Américo se presentó ya casi como candidato mediante un mensaje a la comunidad tamaulipeca por motivo de las fiestas, definió al tamaulipeco con espíritu de lucha, que no se rinde, que avanza hacía una nueva normalidad, recordó que la pandemia nos recordó que todos unidos podemos recuperar la esperanza de un mejor futuro.

Por su parte, Todos por Tamaulipas se dedicó a definir a quien ellos desean sea su candidato y en voz de su dirigente expusieron la característica y para muchos la principal virtud de Cesar Augusto Verástegui Ostos, el Truco como lo conocen sus amigos, de nunca rendirse. Líder estudiantil y social en su juventud, Alcalde 2 veces de su ciudad natal, diputado federal, presidente en Tamaulipas del Partido Acción Nacional (PAN) y Secretario General de Gobierno en los últimos 5 años es un ejemplo de ello.

Fue Ricardo Gaviño quien dijo que es un hombre con el temperamento de los tamaulipecos, claro, conciliador pero a la vez tenaz para alcanzar sus objetivos, lo que le ha valido el reconocimiento de la ciudadanía quienes se identifican y encuentran en él a un líder que piensa, siente y quiere lo mismo, un mejor Tamaulipas. Para el Presidente del Colectivo Todos X Tamaulipas, Ricardo Gaviño, una organización civil que cuenta con representación en la mayoría de municipios de la entidad y que reúne el voto de confianza de miles de tamaulipecos de la sociedad , clase política de todos los partidos, organismos civiles, deportistas, empresarios y hombres del campo, entre otros sectores, César Augusto Verástegui es el hombre con las características para encabezar los sueños, metas y anhelos que las familias Tamaulipecas buscan.

«Es un líder natural, hay pocos como él para resolver los problemas y adversidades, es una persona de muchos amigos en el estado y a eso me consta, pero además, la cantidad de gente agradecida con él, y de todos los sectores, porque igual puede ser un gran empresario como un campesino de cualquier lugar que se le acercó y encontró una respuesta positiva… En resumen, es un gran ser humano» afirmó.

Señaló que además de la sociedad civil, también miembros activos, funcionarios y ex representantes populares de todos los partidos encuentran en César Verastegui a un interlocutor que cumple su palabra, conoce el valor de conciliar, llegar a entendimientos y actuar en consecuencia por el bien de la comunidad.

Así las cosas en el Estado, ya veremos, como dice el viejo y conocido refrán, de cual cuero han de salir más correas…

