Por Agencias.

Ciudad de México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego presentó ayer un amparo a través del cual busca impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue sus movimientos financieros en los últimos 10 años, reveló este sábado el periódico Reforma.

La UIF, a cargo de Pablo Gómez, lanzó investigaciones contra 79 figuras prominentes de la vida política y empresarial del país para indagar sobre sus estructuras offshore, muchas de las cuales fueron reveladas por Proceso y otros medios internacionales en las investigaciones Panama Papers, Paradise Papers y Pandora Papers, esta última publicada en octubre pasado.

De acuerdo con Reforma, Salinas Pliego presentó ayer viernes un amparo contra la investigación de la UIF ante el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, quien lo admitió a trámite y decidirá el próximo 23 de diciembre si otorga la suspensión definitiva o no.

Salinas Pliego aparece junto con otros 78 actores relevantes de la vida política y económica de México, en una lista que la UIF mandó a todas las entidades del sistema financiero mexicano el pasado 30 de noviembre, y que reveló en su momento la periodista Peniley Ramírez.

En la lista figuran el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl, el fiscal Alejandro Gertz Manero, el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza y la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo.

Todos estos personajes han sido señalados por usar entidades offshore en paraísos fiscales por diversos propósitos, ya sea para abrir cuentas bancarias secretas, comprar departamentos en Estados Unidos o realizar operaciones financieras sin que las autoridades se enteren.

En los últimos años, Proceso ha revelado varios esquemas offshore vinculados con Salinas Pliego, a través de los cuales el magnate participó en la compraventa de Grupo Fertinal por parte de Pemex, operó minas, compró su yate y obras de arte, y buscó vender al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera una aplicación de taxímetro. (Mathieu Tourliere/Apro).