Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En su calidad de coordinador de la defensa de la Curta T, o lo que es casi igual, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, el senador Américo Villarreal Anaya encabezó una reunión con alcaldes, Diputados y diversos personajes que se supone estarán de su lado en la campaña, no hubo nada nuevo en dicha reunión, los pronunciamientos de que hay unidad era lo que se esperaba así como también que dijeran que era una reunión de amigo, la legislación electoral les amarra para hacer cualquier otro pronunciamiento.

Lo destacable es que faltaron a la reunión las hordas del sur y con ello nos referimos al ahora llamado traidor mayor, el alcalde de Madero, Adrián Oseguera y también al delegado de los programas federales, Rodolfo González Valderrama, dos personajes que puerilmente, tal vez hasta pendejamente, soñaron con ser los candidatos a la gubernatura del Estado.

Como ellos hubo varios ausentes en dicha reunión, todos con justificante en mano, pero la verdad es que esos dos casos llaman la atención porque siguen pegando duro a través de sus favoritos, siguen lanzando metralla en contra del senador a quien da la impresión de que quieren tumbarlo creyendo, otra vez puerilmente, que si se caen siguen ellos.

La verdad es que ambos hombres se están equivocando, la fuerza que tienen es tan poca que lo único que provocan es que siga creciendo la idea de que el senador es el enemigo en turno y con ello su atractivo en el electorado, y se están equivocando porque ambos pudieron aparecer en la boleta electoral de la siguiente elección, pero con sus actos, gane o pierda Morena, a lo más que podrán aspirar es a no aparecer en la lista por malqueridos.

Exacto, en realidad el senador Américo Villarreal no requiere de la unidad partidista, no requiere de los aspirantes que perdieron la encuesta, su atractivo no disminuirá por los que se vayan o queden, es más, se pudiera decir que hasta aprovecha la oportunidad para hacerle saber a la gente que representa a la oposición y por ello es el blanco de los ataques.

Tiene una ventaja el casi candidato guinda, Morena lo que necesita es que la gente salga a votar y entre más se caliente la elección, en el sentido que sea, mejor le puede ir, vaya pues, los actos en su contra parecen una campaña hecha sin gastar un peso.

Cierto, Américo no tiene ganada la elección del próximo mes de junio, es más, César Verástegui y todo el antilopezobradorismo se le han acercado ya que se ven unidos en torno a sus intereses, sin embargo, no son los morenos los que le harán daño y menos de la forma como lo están intentando, es más, ya la dirigencia nacional de Morena declaró que pase lo que pase se van a quedar con los mismos candidatos, así que lo mejor que pueden hacer los traidorzuelos es serenarse antes de que los eliminen definitivamente de la política local.

Vaya pues, la ambición vulgar que se observa de parte de la ex aspirante de Morena a la gubernatura, la panista Maky Ortiz, y de los maderenses que siguen llorando y no terminan de aceptar que no eran lo que sus encuestas decían en el escenario electoral estatal, a Morena no le harán daño porque el partido como tal no existe, lo de Morena es un movimiento hasta anárquico, que lo mueve el presidente Andrés Manuel y quienes sean sus representantes no aspirantes locales a un puesto de elección para el cual no pintan.

FIRMAN COALICIÓN PAN-PRI-PRD. Por cierto y también en temas de la política, se formalizó la coalición Vamos Por Tamaulipas que seguramente la próxima semana anunciará que su candidato será César Verástegui Ostos, El Truco.

Es, desde luego, muy interesante observar si la coalición es real y operan como ellos saben, ya que si el comportamiento de los militantes de los tres partidos es el óptimo el escenario electoral se tornará más parejo porque la fórmula de esa coalición es perfecta, un PAN con dinero, un PRI con operadores expertos en tierra y aire, más un PRD que conoce la organización electoral en cuanto al tema jurídico y operativo para vigilar las casillas, a ello habrá que agregar a la sociedad civil que conformó Todos Por Tamaulipas.

La dificultad que tendrán los de esta coalición será, desde luego, encontrar la estrategia perfecta para disminuir el atractivo de Morena que no es, ni por mucho, la que se ha utilizado hasta hoy porque ni siquiera han analizado la historia electoral en el Estado, mire a que nos referimos, si nos regresamos seis años y revisamos lo que se publicaba en contra del candidato Francisco García Cabeza de Vaca pues lo que dicen ahora de los dirigentes de Morena es de niños, y ¿qué paso?, pues la guerra sucia beneficio al ahora gobernador, la tendencia electoral nunca cambio, porque Cabeza de Vaca representaba una posible venganza contra el PRI, más que eso, echar a la basura lo que tanto daño ya había hecho y lo inútil que se veía el entonces gobernador Egidio Torre Cantú ante los problemas.

Por supuesto, el PAN con todo y su coalición, requerirán de gente inteligente, audaz, y con mucho dinero, para tratar de que las tendencias les favorezcan, ya tienen el equipo, ahora nomás será cuestión de estudiar de verdad los casos, de analizar, y de saber que harán para hacerle creer a la gente que son lo que nos conviene.

ESPECIALISTAS DE LA UAT OFRECEN CONFERECIA PARA MEJORAR EDUCACIÓN PREESCOLAR… Con la finalidad de presentar nuevas perspectivas de enseñanza en educación básica, la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó la conferencia virtual “Estrategias de Conteo para la Educación Preescolar”.

La ponencia fue impartida por la Dra. Erika García Torres, especialista en Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y actualmente, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Destacó el propósito de reflexionar sobre la importancia de la actualización de los docentes, así como en la formación de los futuros maestros en el reconocimiento de las estrategias adecuadas para fortalecer la enseñanza de las matemáticas en los niños.

“En esta situación de pandemia, uno de los recursos ha sido el compartir materiales, no solo para aplicarlo a una modalidad a distancia, sino para dotarse de mayores elementos y tener más recursos pedagógicos y didácticos para llevar a cabo el proceso de enseñanza”, indicó.

“Por ejemplo, se sugiere como aprendizaje esperado el uso de las monedas en preescolar, pero las nociones económicas en ese nivel tienen un desarrollo complejo y el hecho de usar monedas ya sea reales o recortables, no necesariamente hace que se desarrolle la noción de equivalencia, es decir, que el niño sepa que dos monedas de cinco es una moneda de diez”, indicó.

Sostuvo que la propuesta para mejorar la metodología de enseñanza en preescolar se desprende de una experiencia de formación inicial de docentes, “que está encaminada a que puedan plantear, implementar una secuencia de intervención y que reconozcan el funcionamiento de la misma”.

Explicó que el cuestionamiento al método tradicional gira en torno a la manera en que se enseña al niño a contar y en este sentido habló del concepto “retroacción”, que se entiende como: la retroalimentación que permite al estudiante darse cuenta de su aprendizaje.

“Conocer la sucesión numérica no significa que los niños sepan contar, pero es un conocimiento que les permite iniciar el proceso de conteo con mayor eficacia”, concluyó.

Para conocer más del tema, la conferencia de la Dra. Erika García Torres está disponible en el sitio https://www.facebook.com/infanciainter/videos/440626394453839/ que corresponde a su participación en el congreso virtual que organizó el Grupo Disciplinar Educación, Infancia e Interculturalidad de la UAMCEH.

