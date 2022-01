Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación de Médicos, Tofic Salum Fares consideró las pruebas rápidas que se hacen en los domicilios particulares no deben ser consideradas como un diagnóstico definitivo porque no son ciento por ciento confiables.

“En algunas farmacias hay la venta de pruebas rápidas e individuales, lo que hace que el paciente vaya a comprarla para hacérsela en su casa, pero en lo particular yo no recomiendo que se haga la prueba en casa”.

Comentó que efectivamente algunas farmacias tienen a la venta las pruebas rápidas para detectar el virus, pero en su consideración no son efectivas si se realizan en casa y sin la técnica adecuada.

“En primer lugar, la prueba rápida como tal no es un diagnóstico definitivo de tener o no tener la enfermedad; por otro lado, hay que tener la técnica para sacarse la prueba porque si estás enfermo y te la sacas de manera incorrecta es muy probable que el resultado no sea confiable”.

Asimismo, el especialista en salud cuestionó el destino de los desechos del reactivo, el que también debe tener un manejo adecuado y correcto para no contaminar y convertirse en un foco de infección.

Frente a estas consideraciones, Tofic Salum Fares dijo que lo mejor es realizarse la prueba del Covid-19 en un laboratorio, aunque también dijo que sería aceptable y confiable si el reactivo lo aplica un médico de confianza, que debe tomar en cuenta el historial clínico del paciente.

“Y qué va a pasar con el material que utilizaste para sacarte la prueba, cómo lo vas a tirar o desechar; son varias cositas que tenemos que pensar antes de comprar una prueba, es preferible una de laboratorio o en su caso con un médico de confianza que te haga la prueba para que sea un poco más confiable y se coteje con tu historial clínico, que es lo más importante”.