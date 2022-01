Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al inicio de las precampañas para ser candidato a gobernador se observan dos estilos diferentes, en cuanto a la forma de hacer proselitismo con militantes y simpatizantes.

Por un lado tenemos al senador con licencia, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, de Morena, PVEM y PT y por el otro se ubica a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS del PAN, PRI y PRD.

Sin duda son los principales contendientes en los que esta centrada la atención del grueso de los ciudadanos tamaulipecos, según los resultados que arrojan diferentes encuestas.

Así tenemos que VILLARREAL ANAYA, inició actividad sin grandes concentraciones de seguidores y un manejo “mesurado” del material de difusión que se genera de los encuentros.

El material se distribuye, principalmente en grupos de whatsApp, los envíos se circunscriben a pocas fotografías, datos en general del evento y un video corto sobre la actividad del prospecto.

Al arranque de la promoción “doméstica” destaca la presencia del precandidato en entrevistas, sobre todo con medios digitales, y una que otra “banquetera”.

No se nota que AMÉRICO o el equipo que le maneja contenidos y medios pretenda explotar de manera amplia el material que deriva de su encuentro con los seguidores.

Ello contrasta con la propaganda que se genera a través de espectaculares colocados en municipios de la entidad en los que destaca la imagen de VILLARREAL ANAYA.

Igual ya aparece en Televisión y Radio mediante el uso de los tiempos oficiales que controla en INE.

Pero, en cuanto a difusión, se dejan pasar acontecimientos trascendentes para consolidar la imagen del prospecto. Por ejemplo, darle “máxima publicidad” a lo de la suma del Alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, alguien de quien se dijo no comulgaba con lo de la precandidatura del senador.

Los que si se dejan caer en contra del morenista son sus adversarios panistas, mismos que mueven cualquier cosa que no favorezca a la causa de AMÉRICO. Por ejemplo, que minimizara a la ex Alcaldesa de Reynosa MAKI ORTZ DOMÍNGUEZ y su hijo, el Presidente Municipal, CARLOS PEÑA ORTIZ, los cuales, acorde a su opinión solo representan un par de votos.

Cierto que el legislador no es mal candidato y de hecho es el adversario a vencer pero todavía no se siente el entusiasmo que debería generar entre los miles de militantes y simpatizantes de Morena y de los que son férreos seguidores del Presiente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y promotores de la Cuarta Transformación (4T).

Seguramente en los días por venir se le impondrá mayor pasión a lo que se hace en la precampaña.

Por lo pronto dos ex priistas se dijeron seguidores de AMÉRICO y anuncian que están prestos para colaborar. Se trata de los ex munícipes de Reynosa, OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ Y HUMBERTO VALDEZ RICHAUD. Del primero puede decirse que será un gran aliado en tanto que cuenta con un reconocido capital político en la entidad; del segundo no hay mucho que destacar.

A propósito, el que arremetió en contra de VILLARREAL ANAYA fue el senador suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, el cual anunció que solicitará la sustitución del precandidato y que el se registrará porque su compañero de partido “no prende”.

Mal punto para la 4T y un tache a los operadores políticos de AMÉRICO que no actuaron con prontitud a fin de evitar que éste tipo de episodios dividan al lopezobradorismo y, en extremo, puedan derivar en la derrota.

El que anda intenso es el aspirante de la coalición PAN, PRI y PRD, es CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, mismo que el sábado recibió el respaldo de la dirigencia nacional de dichos partidos, cuyos dirigentes, MARKO CORTÉZ MENDOZA, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS y JESÚS ZAMBRANO GRIJALBA, asistieron a un acto tumultuoso, cuyos organizadores calcularon una asistencia de 20 mil personas, en el Recinto Ferial del Parque Bicentenario, en la ciudad capital.

Durante el evento, los tres guías partidistas aseguraron que “El Truco” es su mejor carta para salir adelante en los comicios ante su adversario de Morena.

Cabe apuntar que al evento llegaron los prospectos que se quedaron en el camino, caso del senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y del Alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH.

Llama la atención que al legislador si le dieron lugar en el templete pero a “Chucho” no lo subieron aunque si lo mencionaron en los discursos.

A propósito, el que no mereció ni un saludo de parte de CORTÉZ MENDOZA, fue el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, lo que si hizo el priista MORENO CÁRDENAS, para sus cuates “Alito”.

Los conocedores de discursos políticos aseguran que “el Truco” VERÁSETEGUÍ prende más a los asistentes cuando deja el “rollo” escrito e improvisa.

Se destaca que en los acontecimientos efectuados por el abanderado de la coalición se da un trato adecuado a los trabajadores de la información, verbigracia la concentración del sábado, en donde se montó una tarima para que realizaran su labor y, además, organizó una rueda de prensa.

El que igual anda en el proselitismo es el precandidato el MC, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO.

De él debe señalarse que todavía no logra entusiasmar con sus mensajes, así se vista de Cuera Tamaulipeca “y le brinque” cuando diga “mataulipas”…

Seguramente tendrá tiempo para agarrar vuelo y ser competitivo. Lo que se dice es que trae a especialistas en el manejo de contenido y mediático pero, hasta ahora, no se les ha visto nada extraordinario para “vender” a su “producto”.

AL CIERRE

Varios son los aspectos en los que destaca, en sus primeros 100 días de Gobierno, la administración municipal que preside el Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTAS BÁEZ.

Vale apuntar que su gestión sobresale en cuanto a obras y servicios públicos; el impulso al desarrollo económico y turístico; lo relativo a la vialidad, así como en transparencia y rendición de cuentas.

Los datos ahí están y no es fortuito que el munícipe aparezca, a nivel nacional, entre los Presidentes Municipales mejor aprobados por sus representados.