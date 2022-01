Por Redacción

Ciudad de México- “Somos libres pero aquí no hay medias tintas, aquí luchamos por ideales por principios, no por cargos, no somos ambiciosos vulgares”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien advierte sobre una gran fractura en Morena por la sucesión adelantada propiciada por el mandatario federal.

“Es extraño, me sorprende, he quedado anonadado ante el despliegue que hace Reforma para entrevistar a Ricardo Monreal. El propósito es contrapuntearnos porque así es Reforma, el senador tiene todo el derecho de manifestarse y yo también tengo todo el derecho de no contestar”, expresó ante la pregunta de un reportero del diario propiedad del empresario Alejandro Junco de la Vega Elizondo.

El periodista le preguntó su opinión sobre la postura de Monreal Ávila, quien en diferentes en medios escritos, entre ellos Proceso, cuestionó la actitud radical que ahora asumen aspirantes a la candidatura presidencial, luego de que desde hace meses se abrió el proceso de sucesión presidencial.

En el gobierno “somos radicales, la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar del país a los corruptos”, replicó López Obrador.

El mandatario dijo que él se asume como radical porque la Cuarta Transformación pretende “arrancar de raíz”, el régimen corrupto de injusticia y privilegios, “claro que somos radicales”, subrayó.

“No llegamos aquí para simular, no es más de lo mismo y la verdad es que no engañamos a nadie. Si revisan lo que he dicho y escrito desde hace años, es lo que estamos haciendo”, subrayó el mandatario.

Enseguida, afirmó que no es un error adelantar la sucesión presidencial como lo asegura Ricardo Monreal porque de lo contrario, sería caer en las prácticas realizadas durante la dictadura del ex presidente Porfirio Díaz conocida como “el tapado” y las decisiones de cúpula.

“El pueblo va a decidir, pero se tiene la idea de que el pueblo no sabe y que la política es asunto de los políticos, pues no. El pueblo sabe más que nosotros, que los dirigentes, el pueblo es mi ángel de la guarda, el pueblo es el que me ha sacado adelante en los momentos más difíciles.

“Si no le tenemos respeto (al pueblo) y pensamos que es en reuniones de cúpula donde se resuelven las cosas, estamos mal, no hemos entendido nada, va a ser la gente la que va a decidir”, advirtió el presidente López Obrador.

Enseguida, el mandatario recordó lo que dijo en su discurso para celebrar los tres años de su gobierno, el pasado primero de diciembre en el zócalo de la Ciudad de México donde aseguró que asumirse como moderado en la política es sinónimo de conservadurismo, “pero más inteligente”.

“Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal -que ya se fue-, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad en la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro; es decir, quedar bien con todos.

“Pues no, eso es un error: el noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios”, atajó el presidente.

Por ello, dijo que, en el caso de la postura de Ricardo Monreal, cada quien que “asuma su responsabilidad”. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).