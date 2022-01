Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dos eventos en los últimos días muestran que el precandidato de Morena, Américo Villarreal Anaya, además de ser el rival a vencer anda de suerte, vamos por partes, diría Jack, El Destripador.

Primero, como si necesitara un impulso adicional, el INE ordenó bajarle los spots lo que en lugar de mermar su presencia la aumentó, por una sencilla razón, en realidad la excesiva exposición de los aspirantes a un puesto de elección popular no sirve para atraer votos, el ciudadano ni caso hace a lo que dicen en los mismos, es más, a veces hasta resultan contraproducentes ya que hartan de tanta política al futuro elector y lo alejan de las urnas, por eso el actuar del INE impulsa al Senador con licencia, de entrada fue noticia en todos los medios, luego de que lo hacen ver como el enemigo de las instituciones, igual provocaron que el pueblo perciba que la autoridad electoral esta a favor del otro candidato y, por lo menos en México, el “débil” siempre tendrá el apoyo del respetable.

Segundo evento que le está ayudando al aspirante el partido guinda es la terquedad de aparentar una división en Morena, y digo aparentar no porque no existan los chingadazos al interior de quienes conforman ese partido sino porque ese movimiento no existe en Tamaulipas, me explico y para concretar, Morena es el equipo del candidato más los que ya decidieron su voto y estos no cambiarán su decisión si los siguen atosigando con personajes que ni conocen, peor aún, solo reafianzan la idea de que es enemigo de la actual administración estatal y eso, aunque la soberbia de algunos les impida percibirlo así, para el candidato opositor es mejor que cualquier otra cosa.

En realidad, el aspirante de Morena sigue punteando las encuestas, ya no como hace un par de meses cuando no tenía enemigos enfrente, pero avanza o se mantiene con un margen que le permite jugar con esos presuntos “desastres”, con actos que se caen de inmediato porque mientras se usa a un merolico y desconocido como Alejandro Rojas Díaz Duran para tratar de desestabilizar a su campaña, en lo público se le suman figuras locales y de peso, personajes que tienen recursos y estructuras electorales activas.

Existe un tercer evento que le ayuda en exceso al aspirante de Morena, que se vaya calentando la elección desde hoy, en México, y no es un invento sino tema de encuestas realizadas en el pasado, lo que más convoca al ciudadano a la urna es el coraje, los odios, los estudios dicen que por lo menos el 60 por ciento de los electores se mueven por ese sentimiento, un 30 por ciento lo hacen por las estructuras y, para llorar, apenas un 10 por ciento lo hace por alguna propuesta o haber revisado el historial de cada candidato, y si, entre más participación exista más posibilidades existen de que gane, los expertos dicen que no existe dinero suficiente para comprar una elección, la voluntad de las mayorías.

Y si, la variable Arturo Diez Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, también parece a favor del aspirante de Morena, no prende, va cayendo en el atractivo electoral y una carrera parejera con el candidato de Va por Tamaulipas, hasta hoy, es lo que más conviene para él.

Lo que es claro, de todo lo anterior, es que a Américo así no lo van a bajar, para realmente mermarlo se necesitará de estrategias no aplicadas hasta ahora en un proceso electoral, la coalición Va por Tamaulipas y su candidato tienen mucho que ofrecer, tienen posibilidades, y muchas, de ganar, eso es indudable, pero lo que no tienen es margen de error, más aún, necesitan el trabajo y lo armonioso que han sido hasta ahora…

PRENSA DEBE TENER RESPALDO, EL TRUCO… En tercer día de actividades por la zona conurbada del sur de la entidad, visitando a líderes sociales, empresariales y políticos militantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el precandidato a la gubernatura de Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos, afirmó en entrevista que los medios de comunicación deben contar con todo el respaldo para ejercer su trabajo con libertad y seguridad.

Este martes en al menos 35 ciudades del país, se desarrollaron manifestaciones de protesta ante la inseguridad y el acoso que viven los comunicadores en algunos estados de México, que ha costado la vida de tres periodistas tan solo en las primeras semanas de este año, una de ellas que incluso denunció amenazas en la Capital del país, mismas que fueron ignoradas, en este sentido en entrevista se le cuestionó al respecto al “Truco” como popularmente se le conoce.

“No puedo ser muy amplio en el tema porque en esta etapa de la precampaña las leyes mi limitan un poco mis respuestas, pero reconozco la importancia de que los periodistas desarrollen su labor en un clima de libertad, seguridad y respeto hacia su profesión, ellos son un puente fundamental con la sociedad y son ojos necesarios, que siempre están atentos a la labor del servicio público”.

ENTREGA RECTOR NOMBRAMIENTOS… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, presentó y entregó nombramientos a titulares del equipo UAT U-NIDO, integrado por el Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes, los Centros de Desarrollo Infantil y los Círculos de Desarrollo Infantil.

“Estamos muy contentos de dar nombramientos a UAT U-NIDO, que brindará cuidado, atención y servicios educativos a los hijos de la comunidad universitaria”, destacó Mendoza Cavazos al dar a conocer en su sitio oficial de Facebook esa innovación de servicio de su administración rectoral.

“Cocrear el futuro de Tamaulipas, junto con los padres y madres de la Universidad, va a requerir reaprender y evolucionar. Seguro estoy de que este equipo, junto con mi esposa, como miembro honorario, nos dará sorpresas con sus buenos resultados. ¡Este es el nido de los correcaminos!”, añadió.

La entrega de nombramientos fue realizada por el Rector Guillermo Mendoza Cavazos, acompañado por su esposa, la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza, quien preside el equipo UAT U-NIDO.

En la ceremonia, recibieron lo cargos el Lic. Rogelio López León de la Barra, como coordinador ejecutivo de U-NIDO; la Mtra. Mara Clementina Cardona Castillo, Directora del CENDI-UAT Victoria; y la Mtra. Marisol Rodríguez Segovia, como Directora del CDIN y CENDI-UAT de Tampico.

También recibieron nombramientos la Mtra. Claudia Verónica Cedillo de los Santos, Directora del CDIN Victoria; la Mtra. María Dolores Martínez Hernández, Directora del CEINA; y la Mtra. Mayra Gabriela Rangel Torres, como enlace de vinculación.

