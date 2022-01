Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el contexto de la contingencia sanitaria por Covid-19 y sus contagiosas variantes, los taxistas que no cumplan con los lineamientos y medidas vigentes para la prevención de contagios pueden ser objeto de fuertes multas económicas de hasta 3 mil 500 pesos, en el caso de que suban pasajeros sin cubrebocas.

Al preguntar a Liborio Tovar, coordinador de delegados del sitio de taxis de la Central de Autobuses de esta capital sobre los usuarios que a veces utilizan el transporte público sin portar esa mascarilla sanitaria, respondió que en el caso de los taxistas hay muy buen control por parte de las autoridades correspondientes que supervisan en forma aleatoria que en los vehículos no viajen personas sin protección facial.

Para ello instalan operativos o filtros de revisión en ciertas avenidas y cruceros de mayor circulación, con el fin de comprobar que los taxistas y los usuarios de ese servicio estén cumpliendo con la normatividad existente para la prevención del Covid-19

“Ahorita eso se controla mucho, porque el pasajero no aborda el taxi si no trae cubrebocas, ya que las autoridades que se encargan de reglamentar esto de repente hacen filtros de revisión en los principales avenidas y cruceros, como en el bulevar o la Central, y si detectan que el chofer o el pasajero de algún taxi alguno no portan el cubrebocas la multa es para el chofer”.

Tovar recordó que el año pasado se impusieron multas de 3 mil 500 pesos a los choferes por ser los responsables de las unidades, por lo que éstos lo que menos quieren es recibir ese tipo de sanciones económicas, y menos durante una temporada de poco trabajo, de manera que en el supuesto de que alguna persona pida un taxi y no quiera usar cubrebocas se le tendrá que negar el servicio.

“El año pasado las multas eran de 3 mil 500 pesos y ahí no hay descuentos, y una multa de esa naturaleza pone en riesgo la concesión porque al tenerla debes cumplir ciertos lineamientos y cumplir con las medidas vigentes; pero en cualquier caso la multa es al chofer, porque es el responsable de la unidad”, concluyó.