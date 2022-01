Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado celebró y reconoció el empeño y profesionalismo del sector trabajador de enfermería de la Secretaría de Salud y órganos federales frente a la pandemia del COVID-19 y recordaron con honor a quienes perdieron la vida en la línea de batalla en atención de pacientes.

En el marco de la celebración del Día de la Enfermera y Enfermero 2022, en representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la Secretaria de Bienestar, Yahleel Abdala Carmona anunció la gestión de apoyos para el sector de enfermería y señaló que el Gobierno del Estado mantendrá disposición para ofrecer las herramientas y estrategias necesarias para el desempeño de su labor.

«A nombre del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es un honor reconocer el trabajo que ustedes realizan en cada una de las dependencias, sabemos que se han vivido momentos muy complicados en el que si hoy estamos aquí es gracias a ustedes», dijo la Secretaria de Bienestar, Yahleel Abdala Carmona.

En el mismo sentido se realizó la entrega de reconocimientos a personal del Hospital General de Nuevo Laredo, Hospital Civil Nuevo Laredo, Clínica Hospital ISSSTE, Jurisdicción Sanitaria número 5 en Laredo, Centro Oncológico de Nuevo Laredo IMSS y Cruz Roja Mexicana Nuevo Laredo.

«Señor Gobernador, agradecemos de antemano todos los esfuerzos que ha realizado para la adquisición de los insumos de esta pandemia, siéntase orgulloso del personal de enfermería de Nuevo Laredo, nuestro profesionalismo no nos permite claudicar, enfermería de Nuevo Laredo no se raja, enfermería no avienta la toalla, esos somos nosotros, el personal de enfermería de Nuevo Laredo», destacó la enfermera María Cecilia López Rodríguez.

Por instrucciones del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el Gobierno del Estado y sus dependencias mantendrán y seguirán fortaleciendo estrategias que coadyuven a brindar un mejor servicio de salud para las familias.

«Gracias por ser parte del bienestar de las y los tamaulipecos, por preservar la salud de sus diferentes instituciones, un merecido aplauso para ustedes pero sobre todo para aquellos y aquellas que se nos han adelantado al perder la batalla con esta enfermedad», añadió la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa.

