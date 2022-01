Por Agencias

Ciudad de México.- Gabriel Quadri fue expulsado de un programa en vivo de la cadena de noticias CNN, conducido por Camilo Egaña, quien consideró que el diputado federal del PAN continuaba esparciendo su “discurso de odio” contra los transexuales.

Gabriel Quadri y la diputada de Morena, Salma Luévano, se enlazaron por videollamada con Camilo Egaña para hablar sobre los ataques a la comunidad trans en México.

Durante la transmisión del accidentado programa, Quadri habló sobre la polémica generada esta semana por sus mensajes sobre las personas transexuales que provocaron la condena por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Nadie está promoviendo un discurso de odio, eso es una fantasía y me parece que la que promueve un discurso de odio es ella (…) que no exagere, que no promueva mentiras”, dijo Quadri.

En medio de gritos por parte de Quadri y en respuesta a sus dichos, el conductor del programa realizó una defensa a la inclusión social.

“Lo que usted está diciendo es lo que refleja aquí en los Estados Unidos la derecha la ultraconservadora, que no cree en la inclusión social, yo no sé si en el Congreso de su país esto se ve bien, pero aquí en los Estados Unidos no”.

Sin darle más la palabra, Camilo Egaña le dijo al diputado del PAN: “Si usted viene aquí a propagar su discurso de odio este no es el canal, váyase a otro canal, váyase a Tepito televisión, aquí no”.

De manera atropellada y ante las interrupciones de Quadri, el conductor de CNN noticias pidió a los técnicos que sacaran del aire al legislador.

LA CONDENA DE LA CNC

En días pasados, el diputado federal por la alcaldía de Coyoacán publicó algunas expresiones consideradas como transfóbicas, pues cuestionó que la población de la diversidad sexual tenga “otro interés, tema u opinión más allá de su sexualidad y temas inherentes y conexos”.

También se mostró en contra de que las personas que no se identifican con su género usen sanitarios que no van acorde con su sexo.

“¿Y las mujeres van a permitir que hombres vestidos de mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en actividades deportivas?”, escribió.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó las expresiones “transfóbicas” del legislador al considerar que atenta contra los derechos de las personas LGBTTTIQ+.

La CNDH manifestó su preocupación de que el diputado denomine como ideología “a la identidad de género y cuestione la existencia de las personas gestantes”.

En un comunicado, la Comisión advirtió que las expresiones de Quadri sólo abonan a la violencia contra las personas LGBTTTIQ+, generando encono, promoviendo la desinformación y la discriminación contra estas poblaciones. (proceso.com.mx.