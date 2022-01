Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La falta de información actual y reciente sobre el proceso para regularizar autos de procedencia extranjera que ingresaron de manera ilegal al país está causando nerviosismo, desesperación e incertidumbre entre los potenciales beneficiarios del programa de regularización vehicular.

Al respecto, el coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), Jorge Sobrevilla, dijo que ninguna dependencia del gobierno de México ha proporcionado mayores informes sobre ese trámite que deberán hacer los dueños de los vehículos para poder legalizar su estancia en territorio mexicano.

Todo ese retraso, pero más que nada la falta de información oficial también está generando mucha especulación y confusión debido a las diversas publicaciones en redes sociales que solo confunden a los interesados.

Constantemente muchos ucedeístas acuden a las oficinas de la organización para informarse, pero se les aclara que en torno al proceso de regularización vehicular todavía no hay nada.

“La gente acude a las oficinas, está desesperada con el gusanito de cuándo va a ser; yo les digo que se esperen, seguramente están esperando las cuestiones electorales para poder empezar, pero realmente no hay nada”.

Consideró que el tema de los vehículos importados de manera irregular puede ser usado con fines político-electorales, y si así fuera entonces el proceso se alargará aún más.

A los dueños de los llamados autos “chocolates” les pidió tener paciencia y solamente tener a la mano los documentos de su vehículo, como el título de propiedad, para ponerlos en regla una vez que arranque el programa.

“El presidente López Obrador dejó todo inconcluso, no sé cuáles sean los planes de él porque no ha dicho nada al respecto, no han dado mayores detalles”, refirió.