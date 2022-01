Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La activista que defiende los derechos de los animales, Mía Fresy, advirtió que en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas desconocen cómo atender las denuncias de maltrato animal.

Además, deben pasar muchos meses para que el denunciante sea llamado para ratificar su denuncia, lamentó.

Señaló que no actuar a tiempo debido a que el procedimiento para interponer la denuncia es burocrático y muy lento, no ayuda a que haya justicia en contra del delito de maltrato animal.

La animalista citó su propio caso, cuando acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia sobre unos gatos que habían sido electrocutados, pero en esa dependencia desconocían por completo el protocolo que se debe seguir para recibir y dar respuesta a dicha denuncia.

“Sí se empezaron a llevar casos de maltrato animal a la Fiscalía, pero ahí no saben absolutamente nada; yo fui a poner una denuncia de unos gatos electrocutados y no sabían nada, nos pedían que fuéramos con un abogado, que si nosotros éramos abogados, que no se podía poner la denuncia, tuvo que venir nuestro licenciado de Nuevo Laredo a poner la denuncia”.

Agregó que pasaron muchos meses para que de la Fiscalía le pidieran acudir a ratificar la denuncia; entonces ese es el problema, pasaron muchos meses para que nos hablaran para ratificarla y nos pidieron hasta que diéramos la dirección de la persona a la que estábamos denunciando. Aquí el problema tiene mucho que ver con que no saben cómo atender una caso de denuncia”, reiteró.

Mía Fresy indicó que Victoria es la ciudad en donde menos atención se pone al maltrato animal.

Sin embargo, aseguró que gracias al empuje y a la unión que se ha logrado entre las animalistas se ha podido avanzar mucho; por ejemplo en Victoria se logró que ya no se lleven a cabo las famosas corridas de toros, lo cual es considerado maltrato animal, mientras que en otras ciudades como Reynosa esa cultura de la tortura en contra de estos enormes ejemplares, aún persiste.

En Reynosa por ejemplo todavía batallan por ejemplo con lo de los carretoneros e hicieron o trataron de hacer una marcha para evitar corridas de toros y no se logró, concluyó.