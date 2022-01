Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Previa a la reunión con la militancia de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el precandidato de la alianza Va por Tamaulipas, César Verástegui Ostos, ante representantes de los medios de comunicación, señaló que, así como ha sido factor de unidad al interior de su partido, espera serlo al exterior.

Recordó que tanto el senador Ismael García Cabeza de Vaca, el actual Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores y el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, como él le apostaron a la unidad, “de alguna manera me están viendo como un factor de unidad hacia el interior de mi partido, lo mismo es hacia el exterior”.

En este sentido, destacó que su principal objetivo en este periodo de precampaña es la unidad y que la gente lo conozca a través del diálogo, “escuchar a la sociedad para ver qué es lo que quiere y de alguna manera atenderlos, eso es lo que a mí me interesa”.

Afirmó que por eso le apuesta a su trayectoria tanto pública como privada y no a las encuestas, al color o al apellido; agregó que hoy tiene la oportunidad de que los tamaulipecos sepan “quién soy, de dónde vengo, qué es lo que hago y lo que he hecho porque la historia nadie la cambia, la historia ahí está: soy un hombre de resultados, de acuerdos, diálogo y siempre incluyente”.

Ante la pregunta expresa de que se encontraba ante un PRI dividido en Matamoros, el Truco aclaró que hoy se está jugando un juego nuevo, con baraja nueva en la que se está privilegiando la unidad, “aquí vamos a apoyarnos en los mejores hombres y mujeres que en un momento dado le puedan servir a la sociedad tamaulipeca, la idea es unirnos todos”.

“Si ven a través de la historia de cada uno de los precandidatos, se van a dar cuenta quién es la persona que ha trabajado; yo he trabajado toda mi vida, he andado de todo y he tenido la oportunidad de tratar con todos, entonces tengo la confianza que si la gente logra conocer las opciones que tiene, tendremos oportunidad de seguir avanzando”, manifestó.

Agregó que, desde siempre, una de sus características ha sido saber escuchar, analizar, razonar y buscar un punto de encuentro con la sociedad para tratar de resolver y brindar la atención que nos merecemos todos.

Para concluir y dar inicio su agenda de trabajo por Matamoros, César El Truco Verástegui dio a conocer que ha sido recibido con mucha cortesía y con innumerables muestras de apoyo en los municipios previamente visitados.