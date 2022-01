Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Arturo Diez Gutiérrez -precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Tamaulipas- se abstuvo de opinar sobre los conflictos y enfrentamientos que se da entre las representaciones de las alianzas del PAN-PRI-PRD y MORENA-PT-PVEM en el Congreso del Estado.

Dijo que el MC se ha alejado de esas confrontaciones y en su calidad de precandidato se ha ocupado de recorrer los 43 municipios de la entidad para reunirse con la militancia y escuchar todo lo que les preocupa.

A menos de 15 días del término del proceso de precampañas, los diputados de las distintas facciones en el Congreso del Estado siguen enfrascadas en una abierta confrontación, tiempo que, dijo Diez Gutiérrez, tendría que dedicarse a atender la gran problemática social de Tamaulipas.

Al insistirle en que emitiera su opinión sobre si los políticos de hoy se han devaluado ante los ciudadanos, el precandidato del MC se reservó su opinión, no obstante consideró que cualquier propuesta o acción que sea para beneficiar a la gente se tiene que apoyar, independientemente de quien la presente.

“Ahí no quiero opinar, lo que estoy haciendo es recorrer el estado, pero hay que llevar la fiesta en paz, hay que pugnar por mejorar la calidad de vida de los habitantes, hay que estar de acuerdo, sin distingo de partidos, a favor de la ciudadanía, y si hay acciones buenas, hay que apoyarlas porque la gente no quiere confrontaciones”.

Arturo Diez Gutiérrez fue entrevistado a su arribo al mercado Argüelles, a donde acudió a saludar a los locatarios de este emblemático edificio comercial que ha sido olvidado por los gobernantes en turno.

“Yo estuve retirado un tiempo, soy empresario, estoy aquí porque amo a Tamaulipas y me interesa servir a los tamaulipecos. Así voy a seguir, voy a seguir recorriendo todo el estado, me he encontrado gente que trabaja todos días con frío o calor y en ese contexto estoy recopilando lo necesario para mejorar sus condiciones de vida” concluyó.