Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bajar de peso e ir al gimnasio, son algunos de los propósitos de año nuevo que casi nunca se cumplen. Y este 2021 que acaba de concluir no fue la excepción.

Hace dos años, este medio de comunicación presentó un reportaje que recogió algunos testimonios en los que la gente hablaba de sus propósitos para el atípico 2020; 24 meses después contactamos a algunas de estas mismas personas para saber si cumplieron o no con sus metas, y el motivo por el cual no lo lograron.

“De los tres que me propuse solo cumplí uno, que fue el de empezar a alimentarme más sanamente, pero los otros, de hacer ejercicio e al gimnasio no”, reconoce Patty. Al principio sí me activé, me inscribí en el Gym, y estuve muy motivada”, reconoce Gladys, mejor conocida como Paleta.

Xavi Hernández fue entrevistado hace dos años: ejercitarse y hacer una actividad altruista fueron sus dos principales propósitos “pero solo logré uno, el de activarme, aunque ya al final no lo hice; sigo intentando realizar esa actividad de poder ayudar a la gente que más lo necesita”.

Una de las razones que explican ese incumplimiento es porque los propósitos se plantean realmente sin tener un plan o programa para lograrlos; además, quienes se los proponen muchas veces lo hacen bajo el influjo de las fechas festivas, cuando todo se ve color de rosa.

“Sí, en ese momento que lo dije sí se me hizo fácil, me lo fijé pero después ya no lo tomé como tal, o sea no lo vi como un propósito”, dijo Miguel, quien prometió dejar el sedentarismo y tener una vida más activa.

Proponerse ir al gimnasio todos los días es otro de los fracasos más comunes. Puede proponerse ir al gimnasio, pero sin fijar día ni horarios establecidos porque luego el pretexto será que la persona se ocupó o salió tarde de su trabajo, por eso lo mejor es tratar de acudir cuando se pueda, ya sea en la mañana, tarde o noche.

Es cierto que en el 2020 y el 2021, por la pandemia del Covid-19 algunos propósitos no se podían cumplir al ciento por ciento, pero, realmente eso no fue motivo para dejar de hacer algo productivo, al menos así lo admite Paleta.

“Cerraron el Gym por la pandemia, y los parques, entonces ya no pude ir; es cierto que pude ejercitarme en casa pero realmente me dio mucha flojera y pues no, no cumplí”.

Los psicólogos y especialistas en el tema afirman que solo el 15 por ciento de las personas que hacen propósitos logran alcanzarlos, por lo mismo recomiendan proponerse pequeñas metas a largo plazo, redactarlas, publicarlas y repetirlas para ayudarse a cumplirlas en el transcurso del año, porque al final es mejor pocas pero realizables que proponerse muchas que nunca se van a cumplir.

El problema es que hay gente que dice: “voy a bajar 10 kilos, 15 kilos; yo diría mejor, bajaré 5 kilos y si lo logro entonces continuaré con otros 5”.

Por eso, para este 2022 que apenas inicia, y frente a la pandemia que aún continúa, los victorenses solo desean que acabe este problema de salud para, según ellos, no tener ninguna clase de excusas para cumplir con sus metas.