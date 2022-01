Por Redacción

Ciudad de México.- Pese a haber dicho que no presentaría cargos, el ex actor y ex político Alfredo Adame denunció a la pareja con la que se peleó el 24 de enero en Periférico Sur, “por pegarle a un anciano”, pues tiene 63 años y es “un adulto mayor”, informó a medios de comunicación.

Los delitos por los que les acusa son: “El primero: homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, arrollar. El segundo: por lesiones, injurias y amenazas. Traigo la rodilla cortada. El tercero: robo con violencia. El cuarto, no se vayan a reír: por pegarle a un anciano, tengo 63 años y soy un adulto mayor. Y el quinto, que es muy grave, es que están usando a una niña, una menor de edad, la están usando para hacer estos delitos”, dijo.

Contó que la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan abrió la carpeta de investigación e invitaron a las partes a presentarse, porque al principio parecía un accidente de tránsito, pero después resultó que no lo era.

“Vengo a levantar una denuncia penal en contra de dos personas que me asaltaron, me robaron hace unos días en la lateral del Periférico. Vengo a presentar todas las evidencias”, señaló.

Su abogado y el medio “Reporteros sin censura” investigaron a la familia, “pero no pusieron algunas cosas, como que también son drogadictos, el tipo vende drogas, son raterillos, malandros, monta choques, que es lo principal”, afirmó.

Adame comentó que “les salieron antecedentes penales” y en la investigación “les brincaron una cantidad de cosas. Parece que son miembros de la banda de ‘Los Rodolfos’ y, bueno, una serie de cosas tremendas”, declaró.

También se lanzó contra la niña que se ve en el video queriéndole pegar, pero para Adame, “lo que estaba tratando de hacer la niña” era quitarle la cartera, “porque se ve que está hurgando en la parte de atrás”.

El ex actor afirmó que la pistola que portaba se la quitó al tipo con el que se peleó.

“Me bajo, le tiro una patada al vidrio, jalo la palanca y cuando se abre la puerta estaba el tipo con una pistola en la mano izquierda. Hay una defensa personal que es para desarmar, le aviento la mano, empiezo a forcejear con él, no lo podía sacar, entonces le meto cuatro puñetazos, se afloja, le quito la pistola, me salgo y le aviento la puerta.

“Luego agarro la pistola y, en ese momento, la sentí muy rara, muy extraña, me la meto en la bolsa, como que la agarré y era hueca, liviana, era de plástico, muchos las usan para asaltar”, señaló como su versión de los hechos.

Señaló que la mujer involucrada en el pleito le robó la cadena de oro que traía en el cuello y por eso se le abrió la camisa; le retuvo el celular con la intención de robárselo, pero los testigos le alertaron que se lo habían quitado.

Adame comentó que la pareja no se presentó a declarar a la fiscalía. Dijo que no teme por su vida y contó que también entregó pruebas contra el conductor De Primera Línea, Gustavo Adolfo Infante y contra su enemigo personal Carlos Trejo por tentativa de homicidio, pues intentaron reunirlo con un hombre que lo había amenazado de muerte. (Apro).