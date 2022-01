Por Antonio Arratia Tirado

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex alcalde de Reynosa, ex diputado y ex secretario general del Movimiento Territorial del PRI, Humberto Valdez Richaud, confirmó esta noche que como Oscar Luebbert Gutiérrez deplora la alianza que el tricolor hizo con el PAN y el PRD, por lo que decidió apoyar al precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

“Yo me quedo en el PRI, pero no voy participar en esta aventura de coalición o alianza con el PAN y PRD”, advirtió.

¿Tienes otra opción?- se le preguntó.

Y dijo tenerla muy clara:

“Me quedo en el PRI, pero voy a ayudarle a un amigo… a Américo. Él me invitó, así es que voy a hacer todo lo que esté de mi parte con él. Es mi amigo desde hace muchos años”, explicó.

Como Oscar Lueebbert, Valdez Richaud no olvida los atropellos de que muchos priistas fueron objeto, algo que los que accedieron coaligarse con el PAN y PRD sí hicieron.

“El candidato del PAN es de la misma casa, del mismo equipo del actual gobernador… el mismo que me hizo trampa en el 2004”.

¿Cambia el escenario de Reynosa?

“Solo te digo que si nos metemos a fondo, y somos varios, esa alianza se quedará con muy poco. Y si Maki Ortiz jala por ese lado se va a dar cuenta de que su estructura pagada no le va a hacer caso del todo”.

Y advierte:

“Amigo, nosotros somos ‘todo terreno’, todos saben que nos encanta andar en las colonias, en el territorio, por lo que había mucho para luchar, para pelear, sin necesidad de aliarnos con quienes tanto daño han hecho a Tamaulipas”, concluye Valdez Richaud, quien desde hace tiempo vio venir lo que ahora está ocurriendo: desde que renunció a la secretaria general del Movimiento Territorial del PRI porque no le gustó el método para imponer en la dirigencia del tricolor a Yahleel Abdala.