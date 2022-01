Por Agencias

California.- A la edad de 70 años el cantante argentino Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles a consecuencia de complicaciones por el covid-19 que contrajo en diciembre.

“Con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna”, escribió su pareja Amanda Miguel al confirmar el deceso.

Al cantante se le detectó el virus de coronavirus a finales del año pasado y tuvo que ser hospitalizado.

Su nombre verdadero fue Miguel Atilio Boccadoro Hernández y comenzó su carrera a los 17 años de edad con el nombre artístico de Diego Verdaguer. Nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951.

A los 17 años grabó su primer sencillo como solista, “Lejos del amor”, lanzado al mercado bajo el sello discográfico RCA Victor.

Fue esposo de la cantante Amanda Miguel, con quien compartió su trayectoria al escribir en conjunto éxitos como “La ladrona” o «Él me mintió». Su hija Ana Victoria también incursionó en el ámbito musical.

Mantuvo una trayectoria de más de 50 años; logrando los éxitos “Volveré”, “Simplemente amor”, “Quién de los dos”.

Verdaguer y Amanda Miguel tenían pensado realizar una gira musical para este 2022. El primero de esos conciertos se realizaría el próximo 3 de febrero.

En 2016, Verdaguer fue invitado por la entonces primera dama Angélica Rivera a participar en el disco “México se pinta de luz, que la ex esposa de Enrique Peña Nieto presentó en el hospital infantil Federico Gómez.

“Estuve pensando en qué podíamos darle al Papa que le llegara al corazón y que se llevara de recuerdo algo del cariño de la gente… Y como los amigos artistas siempre me están diciendo en qué me ayudan, pensé que me podrían regalar algo de lo que ustedes tienen que es valioso y que es su talento y su voz”, declaró Angélica Rivera en ese momento. (Apro).