Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Llegó sonriente a las oficinas del PAN manejando su propio vehículo.

Muy puntual, hasta diez minutos antes de la cita programada para las doce del día.

A César Verástegui Ostos ya lo esperaba un centenar de periodistas capitalinos y de otras regiones. En época de pandemia, pocos los aplaudidores.

De inmediato subió a la oficina de la Comisión Organizadora Electoral para entregar sus documentos como aspirante a la candidatura al Gobierno del Estado. Lo atendió el titular, Juan Joaquín Ramírez Martínez.

Ahí estaban ya su esposa Mercedes Aranda y sus hijos Vicente Luis, César Augusto y Martha Guadalupe.

Venían de un evento con la organización “Todos por Tamaulipas”, que fue la plataforma de lanzamiento de su precandidatura.

Momentos antes había entrado al edificio del 22 Berriozábal “El Cachorro” Cantú, dirigente estatal del partido. Hizo comentarios a los periodistas sobre la reunión sabatina del Congreso del Estado, del que forma parte. Los diputados regresan al período de sesiones.

Un carril de la transitada avenida fue cerrado para evitar riesgos con vehículos.

Luego de entregar papeles -que exige la convocatoria-, Verástegui dio respuesta a preguntas de los comunicadores.

Dijo estar cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos para ser precandidato. Esperará 48 horas para que la Comisión “estudie si es procedente o no”, a lo cual tiene la absoluta certeza de que procederá.

Hablo del colectivo “Todos por Tamaulipas”:

– Me invitaron, acudí, los escuché y hoy le he dicho a sus representantes que sí me interesa, que sí acepto hacer mías las causas, los motivos que me expusieron a lo largo de este tiempo.

Agregó:

– Hoy les dije que sí acepto y estoy cumpliendo con el partido. Esperamos cumplir con la documentación, que me la avalen en 48 horas para entrar en una nueva fase.

Del grupo de reporteros surgió una pregunta:

-¿Cuál es el reto más fuerte que enfrentará de aquí en adelante?.

-Que la sociedad nos conozca. Si nos conoce se nos pone más fácil. Tenemos la gran oportunidad.

Se mostró confiado en que le daría ventaja en la medida en que los ciudadanos logren conocerlo, pero hay que esperar los tiempos.

Dijo llevarse “muy bien” con los miembros de la alianza de PRI y PRD, “pero siempre respetando intereses e ideologías”.

Se consideró “de izquierda, derecha y centro”, aunque históricamente ha sido militante del PAN porque le gustó la ideología.

Sin embargo cree que “un gobierno debe tener un traje a la medida” de las ideologías porque hay gente que está para recibir subsidios y otros para pagar créditos.

Remató:

-Al final del día, creo que cuando hay conocimiento y nos damos cuenta que hay una gran diversidad en la sociedad, hay que respetar y hacer un traje a la medida.

Una pregunta más, ésta sobre la posible “guerra sucia” en las campañas:

-Esperemos que no la haya. Creo que a nadie le conviene. Lo deseable para su servidor es que sea una ambiente sano y de propuestas, no un ambiente donde se echen unos con otros.

Yo simplemente quiero tener la oportunidad de que la sociedad me conozca, cómo soy, cómo pienso, cómo actúo, cuáles son mis principios, mis valores, como es mi carácter, porque aquí no se trata de administrar un estado, se trata de gobernar un estado. En gobernar va todo.

Menos de 15 minutos después culminó el encuentro con medios. Los asistentes empezaron a retirarse de las afueras del edificio panista.

Para el sábado la Comisión Organizadora decidirá si reunió los requisitos como precandidato. La candidatura la definirá la Comisión Permanente Nacional.