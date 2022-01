Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEP, Juan Pablo Arroyo Ortiz, informó que en bachillerato aún no hay deserción escolar como consecuencia de la pandemia por Covid-19; lo que hay son “ausencias temporales” pero no abandono de la escuela.

Como parte de las estadísticas que ofreció para respaldar sus afirmaciones, el funcionario informó que en educación media superior solo se tiene un 2 por ciento de jóvenes en calidad de abandono temporal, es decir, no han desertado ni el sistema los ha dado de baja, por lo que, reiteró, no se puede considerar como deserción.

“Si usted tiene a su hijo y está la pandemia pero lo quiere cuidar no enviándolo a escuela no lo vamos a expulsar, cuando se acabe este problema puede regresar a la escuela y recuperarse, pero abandono es cuando ya lo perdimos, pero ahorita en la condición de epidemia no podemos cerrarle la puerta a nadie, sea ahorita o en un año, queremos que estén seguros y que sus papas estén tranquilos”.

En cambio, y gracias al apoyo de los docentes, se ha logrado recuperar al 14 por ciento de los alumnos de tercer y quinto semestre, que durante todo el tiempo que ha durado esta contingencia sanitaria prácticamente habían desaparecido de la escuela, seguramente por temor a los contagios pero los que tienen abiertas las puertas del plantel para cuando decidan regresar

“En media superior tenemos un 14 por ciento de recuperación en los niños de tercero y quinto semestre, donde tenemos una reducción es en los que nos llegan de secundaria porque no conocen la dinámica, no conocen al profesor y eso les ha generado alguna dificultad, pero estamos en la política de buscarlos, nuestros docentes los buscan”.

Respecto a las entidades del país o regiones donde se acentúa más esta problemática de “ausencia temporal”, respondió que es en las grandes urbes, en las cuales las escuelas están retiradas y se dificulta la comunicación con los alumnos, donde es mayor la incidencia de no presencialidad.

“Pero en educación media superior no tenemos abandono donde podemos encontrar eso es en educación básica porque la población es mucho mayor y el control de los docentes es más difícil, pero el porcentaje de acuerdo a lo que reportan los datos de la última estadística no llega al 4por ciento y además no podemos decir que es abandono”.