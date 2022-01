Por Redacción

Nuevo Laredo, Tam. 23 Enero 2022.- Arropado por la dirigencia nacional del partido, diputados federales y alcaldes morenistas, Américo Villarreal Anaya, precandidato único a la gubernatura, dijo a la base nuevolaredense que entre todos tenemos que construir el bienestar en Tamaulipas.

“En Morena vamos por una ideología humanista, que se comunica con el pueblo y donde las mujeres valen mucho y las vamos hacer valer”, ofreció.

Esto ante los testigos de calidad como la alcaldesa nuevolaredense, Carmen Lilia Cantú Rosas; Citlali Hernández, secretaria general y Diego Hernández, secretario de Prensa, ambos del CEN de MORENA, así como Diputados Federales locales y alcaldes de Morena de varios municipios del estado.

La transformación va creciendo con paso firme y vamos muy bien, no solo en todo el País, sino también en el territorio tamaulipeco, aseguró a los simpatizantes y militantes de ésta frontera.

Durante la toma de protesta del Comité de Defensa de la 4T en Nuevo Laredo, Américo reiteró; “Antes lo más importante era el dinero, ahora las cosas más importantes no se compran con dinero como es la salud, la confianza, honestidad y el trabajo por el beneficio de la familia”.

En Morena se privilegia una política humanista con cambios en las leyes, que busca apoyar a las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores para que los beneficios no se concentren en unos cuantos; esto ya se acabó, la esperanza llegó a esta importante frontera de Tamaulipas.

Ante la base local de MORENA de una de las zonas de mayor movimiento económico de la entidad, Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas es un estado privilegiado por su localización geográfica que cuenta con playas y puentes fronterizos que lo unen con los Estados Unidos de Norteamérica.

Además de tierras fértiles para la agricultura y ganadería, puertos, centros turísticos, bosques, valles y montañas, donde el elemento humano es lo más importante.

El precandidato único morenista pidió los militantes y simpatizantes sumarse a esta gran transformación, “que ya es una realidad, porque quienes escriben la historia son los triunfadores”.