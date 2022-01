Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Infundados y una parte sobreseídos, consideró la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena los agravios denunciados por Maki Ortiz Domínguez en contra de la designación de Américo Villarreal Anaya como precandidato al gobierno del Estado.

Los comisionados centraron el tema en la selección del ex senador como Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que luego se convertirá en candidato a Gobernador, algo que no combate en forma frontal la ex aspirante de Reynosa.

La resolución, emitida el 17 de enero, manifiesta que los argumentos “están encaminados a controvertir el proceso de designación de candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de Tamaulipas”, mas no respecto a la Coordinación de los Comités, algo que forma parte de la organización interna del partido.

Señala: “El nombramiento de Coordinadores no responde a la definición de candidaturas, tratándose de una figura organizativa, distinta al desarrollo de las etapas del proceso interno para la selección de las candidaturas de conformidad con la Convocatoria”.

Cabe advertir que la decisión se tomó por mayoría. Tres comisionados votaron a favor y dos en contra en voto particular, Vladimir Moctezuma Ríos García y Zázil Citlalli Carreras Ángeles.

Los dos últimos coincidieron en que la figura de coordinador siempre culmina con las candidaturas a las gubernaturas, sin que exista en los contenidos estatutarios.

Ortiz Domínguez combatía la designación de Américo por parte de la Comisión de Elecciones, como coordinador de defensa de la 4T en Tamaulipas; la metodología y los resultados de la encuesta y estudio de opinión para determinar el perfil idóneo y mejor posicionado para representar al partido en la candidatura al gobierno de Tamaulipas.

También los criterios de competitividad en razón de género utilizados para las determinaciones, mismas que no fueron publicadas, dice su recurso que presentó con fecha 10 de enero según el expediente CNHJ-TAMPS-001/2022.