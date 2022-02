Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- César Verástegui Ostos precandidato, de la alianza Va por Tamaulipas durante la gira de trabajo que realizó este fin de semana en esta ciudad, refirió que esta contienda será desde las bases, con la gente, con la estructura, ante quienes pondrán a prueba sus ideas y su capacidad, por eso “yo le apuesto a ese trabajo que he realizado, no a un color o a un apellido”.

“Mi interés primordial en esta etapa de la precampaña es que la gente me conozca, que sepa qué he hecho a lo largo de mi vida personal y laboral, que sepa en qué he trabajado y cuáles son los resultados, fruto de ese trabajo”.

De esta manera, con un discurso que privilegia la unidad, el reconocimiento y el agradecimiento que se brindó desde el interior de su partido para elegirlo en unidad, también dejó claro lo valioso que es la participación de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para que este proyecto sea una realidad

En este contexto, Verástegui Ostos y Va por Tamaulipas tienen claro que deben construir juntos hacia el exterior porque, como dijo en este puerto fronterizo, “las alianzas se construyen desde abajo; aquí cabe todo aquel que aporte, que genere ideas de valor y que tenga el interés real de trabajar por las y los tamaulipecos”.

El Truko, está tendiendo puentes, construyendo alianzas, reconociendo las capacidades y fortalezas de sus aliados; allá mismo, en Matamoros, habló del PRI institucional que durante mucho tiempo fue el constructor de las instituciones y de las políticas públicas que sostuvieron al país y a los mexicanos, “instituciones y políticas públicas que otros se han encargado de desaparecer en los últimos tres años”.

Al reafirmar su interés de trabajar en unidad con todos aquellos que deseen sumarse al proyecto que encabeza, de nueva cuenta, César Verástegui Ostos, reiteró su interés y disposición para dialogar con aquellos -priístas, panistas y perredistas – que de alguna forma han expresado su inconformidad de que sea él quien encabece la alianza.

“Aquí cabemos todos. La idea es integrar a la gente valiosa del PAN, del PRI y del PRD, del color que sea, de la ideología que sean, porque de esta forma el proyecto político para Tamaulipas se verá fortalecido, con la experiencia, la capacidad y el trabajo de todos”, concluyó.

Cabe destacar que durante las reuniones que sostuvo con la militancia de los partidos que integran la alianza Va por Tamaulipas, el aforo de simpatizantes fue más allá de lo que se esperaba, ya que respetando las medidas sanitarias recomendadas por el sector salud en relación con el Covid 19, la invitación se extendió para pocas personas, que posteriormente transmitieran el mensaje.