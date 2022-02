Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los independientes “chuparon faros”. No podrán cobrar ni los 540 mil varos de subsidio que otorga el Instituto Electoral.

No llegarán a la siguiente etapa, la de candidatos. Necesitan 80 mil firmas pero, entre los cuatro que presentaron intención, solo han reunido 660 apoyos. El plazo para lograrlo vence el 10 de febrero.

Se quedarán con las ganas de aparecer en la boleta Geovanni Barrios Moreno, Juan Enrique Flores Aguirre, Marco Antonio Elejarza Yáñez y Moisés Méndez Aguilar. Dieron rienda suelta a su protagonismo y por lo menos encontraron alguna satisfacción en egos que se cargan.

El avance preliminar dice que Méndez Aguilar lleva 454 firmas que representan el 0.57 por ciento de lo requerido. Es el que reporta mayor trabajo. A Juan Enrique se le reconocen 34 firmas de las 450 que presentó. El resto son “cachirules”, no aparecen en la lista nominal de electores.

Hicieron el ridículo y no bien que digamos. Lo que resta, para completar el cuadro es que se sumen junto con sus “multitudes” a algún candidato partidista, ya sea “El Truco” Verástegui, Américo Villarreal o Arturo Díez. Si no les queda vergüenza así lo harán.

Hace seis años Francisco Chavira Martínez por lo menos supo fingir y sacarle provecho a su incursión como “libre”. Llegó a estar en la boleta pero días antes se sumó al PAN, a cambio de una secretaría en el gabinete estatal para su hermana Estela.

Ya no vale la pena seguir perdiendo el tiempo en los presuntos sin partido. Si pensaban que el Instituto les iba a entregar dinero público, lo cierto es que no lo tendrán en sus manos. Ellos mismos reportaron no haberle metido ni un quinto al “negocio”.

Tema aparte, el comentario político del día es el deslinde de la Brigada Cívica “Pedro J. Méndez”, con sede en el municipio de Hidalgo, de las causas panistas. En evento multitudinario decidieron que votarán por Morena.

Un golpe para los celestes porque representan por lo menos 30 mil votos de los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás, donde los brigadistas detentan el poder local desde hace diez años.

Esos votos hicieron ganar a Oscar Almaraz Smer la diputación federal por el V distrito. En Victoria capital mordió el polvo.

Luis Gerardo Illoldi Reyes de la coalición Morena, PT, Verde se quedó a once mil sufragios de Almaraz. La diferencia la hicieron los sufragios del grupo de autodefensas.

Igual, por esos votos ganó la diputación local distrito 13 la sanfernandense Marina Ramírez Andrade, quien ocupa el espacio que por cinco años detentó Nohemí Estrella Leal, de orígenes en Hidalgo, integrante de la dirigencia de los brigadistas.

En 2018 hicieron ganar a Ismael García Cabeza de Vaca la senaduría de primera minoría. Fueron aliados del panismo desde el 2016 cuando el fenómeno de los vientos del cambio. Ahora se incorporan al morenismo junto con los ayuntamientos de su zona de influencia.

Sin duda un golpe para el panismo. Alguien del gobierno falló por no cultivar relación con uno de los grupos políticos mejor cohesionados y que indiscutiblemente son factor de poder.

El que cumplió sus amenazas de volver por Tamaulipas -sin temor a ser capturado por la Fiscalía Estatal-, es Alejandro Rojas Díaz Durán, el chilango. En Reynosa rindió “protesta” como “candidato legítimo” a Gobernador por Morena.

Aunque dijo que “son infamias” los señalamientos que le hacen de recibir financiamiento de Maki Ortiz Domínguez, y afirma que él tiene dinero, que “gracias a Dios vivo bien”, a los actores políticos no puede quitarles la idea que actúa por consigna…. Y paga.

Entre el sarcasmo de los periodistas, el chilango anunció que pronto solicitará registro ante el IETAM porque es tamaulipeco y tiene papeles en orden, como carta de residencia, y pronto andará por Matamoros y Nuevo Laredo en su proyecto de ser “Gobernador legítimo”.

Por otra parte, a nivel capital el ayuntamiento morenista que preside Lalo Gattás anunció que no permitirá que Obras Públicas del Gobierno del Estado cuelgue pendones y mamparas sin darle conocimiento. Mandaron extrañamiento a Doña Cecilia del Alto López y amenazan con aplicar multas.

Como quien dice, es una respuesta de “ojo por ojo diente por diente” al panismo. Ellos no los toman en cuenta ni los invitan a la realización de obras, pero sí violentan el reglamento de Imagen Urbana. Si no hay respuesta de la jefa de Obras tumbarán los anuncios, como dijo el titular de Desarrollo Urbano, Gerardo Illoldi Reyes.

En asuntos educativos, la Asamblea Universitaria de la UAT aprobó el presupuesto de ingresos egresos para el ejercicio 2022, presentado por el Rector Guillermo Mendoza Cavazos. Participaron a distancia asambleístas de las 26 dependencias e instancias académicas.

Mendoza reiteró la idea de reiniciar actividades presenciales en la casa de cultura, comenzando con prácticas de laboratorio y carreras que se presten a tomar clases en modalidad híbrida, que serían en las carreras de Salud, Medicina, Veterinaria y Odontología.

Otra noticia del medio político es la suma del ex candidato independiente en Victoria (2021), Marggid Rodríguez Avendaño, a la causa de Américo Villarreal Anaya. Ambos son médicos de profesión.

Marggid alcanzó 3,800 votos que le generaron el único regidor independiente. Es el capital que por lo pronto puede ofrecer al morenismo.