Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la imputación formal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades contra 16 funcionarios y ex funcionarios encargados de los penales federales por un presunto daño de 62 mil 840 millones de pesos a las finanzas públicas, derivado de la firma con sobrecostos en los contratos adjudicados por la extinta Secretaría de Seguridad Federal (SSPF) a consorcios privados para la construcción de ocho centros penitenciarios.

Tras dos audiencias fallidas y una espera de más de seis meses, la FGR también imputó el delito de asociación delictuosa a dos ex mandos que colaboraron con Genaro García Luna cuando fungió como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Se trata del ex oficial Mayor de la SSPF, Sergio Montaño Fernández; y del ex director General de Administración de esa misma dependencia entre 2011-2012, Arturo Sosa Viderique.

La causa penal por este caso se inició por una denuncia para investigar diversas irregularidades en los contratos de prestación de servicios adjudicados de manera directa a ocho consorcios privados para la construcción de ocho penales federales por un monto de 199 mil 476 millones de pesos.

Sin embargo, supuestas condiciones desventajosas para el gobierno mexicano habrían elevado el costo de las obras a 212 mil 258 millones de pesos en 2020, de los cuales 62 mil 840 millones de pesos fueron considerados por el actual gobierno como un sobrecosto injustificado.

Debido a que no pudo comparecer con sus abogados, quienes no pudieron estar presentes en la audiencia inicial por estar contagiados de covid-19, el Juez de Control adscrito al Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, resolvió excluir de la imputación formal al ex director de Adquisiciones de la SSPF, Marco Antonio Villareal Gutiérrez.

Aun cuando la causa penal contempla iniciar el proceso penal contra 20 ex funcionarios, sólo 17 comparecieron ante el Juez de Control adscrito al Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, mientras que tres no estuvieron presentes. Además, durante la audiencia se resolvió por excluir de la imputación formal a Villarreal Gómez por la falta de una defensa.

También fueron excluidos de la audiencia de imputación la ex directora de Adquisiciones de la extinta SSPF, Janette Miriam Martínez Sánchez, quien no acudió a la audiencia tras notificar al Poder Judicial de la Federación que padece covid-19; el ex director de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en 2011, Javier Haro de Alba, declarado en estado de interdicción e inimputable por cuestiones de salud: y al ex director general adjunto de ese mismo organismo, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, quien nunca pudo ser localizado para comparecer ante un juzgador federal.

El Juez Ganther Villar permitió la imputación formal contra 16 funcionarios y ex funcionarios de la extinta SSPF a pesar de que varias defensas de los imputados solicitaron no realizar la audiencia, argumentando una violación al principio de concentración por la imposibilidad de imputar al mismo tiempo a los 20 ex funcionarios relacionados con el caso.

En las audiencias previas, celebradas el 23 de junio y 18 de octubre del 2021, había sido la propia FGR quien había solicitado aplazar las audiencias, pero en esta ocasión los representantes de la Fiscalía solicitaron al juez de la causa poder formular la imputación formal contra las 16 personas presentes, destacando que, a diferencia de las comparecencias fallidas del año pasado, en esta ocasión “las condiciones habían variado”.

A pesar de que el juez hizo ver su incongruencia a la FGR, finalmente autorizó a la Fiscalía a que formulara la imputación en contra de 16 funcionarios y ex funcionarios en materia de penales federales.

Así, los imputados fueron los ex coordinadores de penales federales entre 2011 y el 2018, Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra, así como el actual titular de esa responsabilidad, el general Sergio Alberto Martínez Castuera.

También fueron imputados los ex directores Generales de Administración de los penales federales, Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, y los ex coordinadores de centros federales del OADPRS, Saúl Castro Castro y Antonio Molina Díaz, quien actualmente ocupa un cargo similar en el Instituto Adquisiciones, Alma Delia Sánchez Ocampo; y otros ex funcionarios de ese mismo organismo como Raúl Gerardo Lemus Soto, María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales Nacional de Migración (INM).

La imputación formal también se presentó contra el ex director General Adjunto de la Dirección General de Administración del OADPRS, Miguel Vital Hernández y contra la ex directora de penal.

Este proceso también contempla como imputado al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, por lo que, incluso, se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de administración fraudulenta, fraude genérico y ejercicio ilícito del servicio público. (Juan Omar Fierro. (Apro).