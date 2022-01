Por Agencias

La guardameta tijuanense Itzel González, es nueva jugadora del Sevilla FC Femenino de la Primera División de España. Luego de renovar contrato hasta el 2024 con Xolos, fue cedida a préstamo por un año con el equipo ibérico.

El fichaje de la mexicana se oficializó a través de un video en las redes sociales de su nuevo club, en donde externó su sentir por cumplir el sueño de jugar en el ‘Viejo Continente’.

“Venir aquí es un paso que siempre he soñado con tomar, por primera vez jugar en un club fuera de lo que yo llamo casa. Cuando me llegó la oportunidad la acepté con mucho entusiasmo, llegaron a mí muchos sentimientos de todo lo que me ha llevado a estar aquí. Sólo pienso en aceptar con ganas este nuevo reto que me ilusiona”, mencionó González.

Itzel fue portera del conjunto de Tijuana por 10 temporadas en donde disputó 125 partidos. También fue galardonada como Dama de Hierro en tres ocasiones: Clausura 2018, Apertura 2018 y Apertura 2019.

Cabe mencionar que además de ser una de las pioneras en la Liga MX Femenil y defender los colores de Xolos de Tijuana, ha sido una convocada recurrente en la Selección Mexicana desde la categoría Sub 20 hasta la mayor.