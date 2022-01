Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las encuestadoras Electoralia y Massive Caller anunciaron los resultados de sus estudios levantados los primeros días de enero para conocer como arrancaran los candidatos o coaliciones rumbo a la elección de gobernador, según la foto que toman hoy, Américo Villarreal ganaría con hasta el 51 por ciento de los votos, como mínimo el 47 por ciento, muy por arriba de César Verástegui, El Truco, que ocuparía el segundo lugar con un 30 por ciento.

De las encuestas ya le hemos hablado mucho, por formación soy un fiel creyente de ese instrumento que es capaz de adelantar resultados si están bien diseñados, si se aplican de manera correcta, si siguen la metodología indicada por los científicos sociales.

Vaya pues, las grandes marcas usan encuestadoras para saber que quieren sus consumidores y, a veces, hasta para saber cómo presentárselos o anunciarles el mismo, no crea que lo exitoso de la coca cola es una ocurrencia, por hablarle de un producto.

Claro es, cada encuesta o estudio tiene su temporalidad, un exgobernador, Tomás Yarrington, las definía como una foto del presente, es decir, que a los pocos días podía ser diferente, diametralmente opuesta incluso, ya que el político, y aquí parafraseaba a un notable pensador, es él y sus circunstancias.

Algo real es que resulta indudable que Américo Villarreal encabeza las encuestas, que Morena está arriba en las preferencias electorales en Tamaulipas por muchas circunstancias, la más importantes es que César Verástegui, El Truco, quien será candidato de la coalición Va por Tamaulipas del PAN-PRI-PRD no se había dado el tiempo de hacer precampaña, por si no lo recuerdan lleva más menos dos o tres meses moviéndose y antes de ello no figuraba en los favoritos del grupo cercano al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ellos apuntaban a otros cinco o seis antes que El Truco, primero era el hermano Ismael, después los amigos Gerardo Peña y Jesús María Moreno Ibarra, les seguía la misma esposa del gobernador Mariana Gómez y el alcalde tampiqueño Jesús Nader, incluso cerraban la lista Oscar Almaraz y el exalcalde de Nuevo Laredo, la segunda y quizá igual de importante, es que mucha gente está enojada con los gobiernos panistas en los municipios que hicieron mala chamba y los acaban de echar y, a lo cual, hay que agregarle que muchos no simpatizan tampoco con el estatal, sin embargo, pero con todo y eso los números de esas empresas parecen muy exagerados.

Y pudiera hasta asegurarse que son números exagerados porque ambas empresas, Massive Caller y Electoralia, han resultado muy chafas, no le han atinado a ninguna de sus predicciones, van los ejemplos, la primera en un comunicado de principios de diciembre adelantaba que la candidata de Morena sería la exalcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz. “Ciudad de México. Massive Caller publicó su más reciente estudio rumbo a la elecciones por la gubernatura de Tamaulipas colocando a Maki Ortiz como la puntera para ser la abanderada por MORENA con el con el 35.8% de las preferencias, en segundo lugar Américo Villarreal con un 26% y en tercer lugar con 22.5% a Rodolfo González Valderrama”., mientras que Electoralia, poquitos días antes de eso, anunciaba con bombo y platillos que “Rodolfo González Valderrama, es de los aspirantes de MORENA quien mayor aceptación tiene entre los tamaulipecos al colocarse con 25 puntos; cuatro puntos arriba del segundo lugar y 7 puntos más del tercer sitio”. https://www.24-horas.mx/2021/11/05/rodolfo-gonzalez-valderrama-mejor-aspirante-de-morena-para-ganar-la-gubernatura-de-tamaulipas/

A qué vamos, que en los tiempos en que se hicieron ambas publicaciones Américo Villarreal ya parecía el candidato de Morena, lideraba las preferencias y se filtraban estudios desde diversas oficinas que así lo hacían saber, en resumen, Electoralia y Massive Caller le merecen una explicación a la ciudadanía al respecto para que puedan recuperar la confianza.

Por supuesto, no decimos que sus resultados sean falsos ni estén viciados, menos que carecen de verdad ya que es un hecho que Américo sigue liderando encuestas rumbo a la elección de junio, sin embargo, si es necesario puntualizar que sus números, si bien vale la pena publicarlos, hay que hacerlo con una alerta ya que se deben tomar con pincitas para que luego no digan que somos los medios los mentirosos o, peor aún, que se siga alimentando la idea de que las encuestas no son instrumentos confiables…

POR CIERTO… hoy ambos precandidatos se ven muy entusiasmados sumando fuerzas a su favor, el Truco Verástegui hizo una invitación abierta a la exalcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz, para que se sume a su grupo, que lo negocien, eso mientras concretaba que priístas de abolengo, como la dirigente nacional de las mujeres, Monserrat Arcos, anunciará que se suman a Va por Tamaulipas y van con El Truco para defender las causas de los tamaulipecos, para evitar que la desgracia y la tragedia lleguen al Estado.

Mientas, Américo Villarreal hizo lo propio con otros personajes de su partido que se decían molestos y que ya se tomaron la foto con él, incluso panistas como el químico Sergio Salazar, muy conocido en el sur de Tamaulipas o el priísta Oscar Luebbert.

