Por Agencias

Ciudad de México. Luego que en varias entidades las autoridades educativas locales decidieron no regresar a clases de acuerdo con el calendario nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su exhorto a volver a las aulas. A la vez, indicó que las universidades “ya se pasaron”, por lo que también las convocó a regresar a clases presenciales.

Cuestionado sobre el tema este martes en su conferencia matutina en Palacio Nacional expuso: “Estamos recomendando que se regrese a clases, no hay problema mayor, aquí vamos a estar informando”.

Tras apuntar que “la escuela es el segundo hogar”, explicó que si un estudiante presenta problemas de garganta o se siente mal, “que no vaya a la escuela, que se quede en la casa, pero si está bien, no hay problema, que vaya, hay controles también en la escuela y tenemos que seguir con clases presenciales”.

En particular, reiteró su llamado a las instituciones de educación superior, “porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Respetuosamente, porque nadie sustituye a las clases presenciales, además, no todos tienen la oportunidad de contar con Internet”.

Consideró que es en el nivel superior “donde lo están pensando bastante, entonces, yo creo que ya es tiempo que se normalice todo lo educativo”, y reafirmó que su gobierno estará pendiente de los niveles de contagios.

De igual forma, en otros países “las autoridades titubean y se dejan intimidar, y entonces dan bandazos, de repente viene esta nueva variante, y hay que encerrar a todos, porque los analistas están planteando eso, aunque los médicos estén diciendo otra cosa, pero por temor al cuestionamiento, a la crítica” se cierran las escuelas. También, “con el enojo que traen, cualquier cosa les parece mal”.

Aclaró que “si vemos que son muchos los contagios y hay riesgos, aquí lo decimos y actuamos, pero no por posturas políticas o partidistas”.

El tema, adujo, se ha politizado de manera similar a lo que sucedió tras la aprobación por parte de Cofepris de la vacuna cubana Abdala.

Las críticas al respecto, agregó, se han presentado por dogmatismo, cuando su creación fue producto “de procesos de investigación serios, realizados en Cuba, que tienen además calidad en lo que se relaciona con la medicina”.

Ponderó que “nuestros laboratorios, el Cofepris, es una institución que está dirigida por científicos serios, responsables, son los que emiten esta autorización, sin embargo, el fanatismo, el dogmatismo, obnubila, hace falta ser más sencillos”.

Sobre el surgimiento del tratamientos para Covid-19 elaborado por la farmacéutica Pfizer, detalló que integrantes del gobierno federal como Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, dio su opinión favorable para que se haga la evaluación y de ser posible se adquiera.