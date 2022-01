Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al borde de la locura por su alegría, despilfarrando sonrisas y números alegres sobre obras o acciones de las administraciones municipales, los 43 alcaldes o alcaldesas de Tamaulipas celebraron sus primeros cien días en el trono.

De ellos los que tienen en sus manos grandes presupuestos además de eventos presumieron encuestas que los hacían los más queridos del mundo, de México, o de perdido mejor vistos que sus antecesores, el resto lo hizo con fotos en sus redes sociales, entregando pequeñas obras, poniendo lámparas, tapando baches y hasta recogiendo basura.

Por supuesto, la alegría de todos ellos y ellas es entendible, manejan millones de pesos en presupuestos, tienen a su mando grandes nóminas de trabajadores, cuentan con seguridad para ellos con sus familias y, efectivamente, en muchos casos la gente todavía los ve bien, sin embargo, para ser sinceros, el que les vaya bien a muchas autoridades municipales de nada sirve cuando no se refleja en el bienestar del pueblo y, es ahí, cuando nos preguntamos, ¿tendrán algo que celebrar?

Si comparamos las actuales administraciones en los municipios con las anteriores, pues si lucen más, tienen más respaldo popular, han hecho mucho más trabajo en el mismo periodo que quienes se fueron, por decir algo, en la capital de Tamaulipas los primeros cien días le tocaron al bailarín de zumba y había más baches que hoy, estábamos en la penumbra, nadábamos en la basura, sin embargo, también debemos ser precisos y otra vez como ejemplo la capital, la vara estaba demasiado abajo, con pintar un cordón ya habrían hecho más que los dos años que nos administró quien le menciono por lo que nada se puede presumir.

Una verdad es que no todos los presidentes municipales son buenos ni todos son malos, también que la gran mayoría ha hecho más que quienes ocuparon sus puestos los últimos tres años, sin embargo, hay algo que deben saber los ediles, no se trata de ser mejor que los anteriores o hacer más que en su pasada administración en el caso de los que se reeligieron, no, lo ideal sería que todo eso que presumen, sus sonrisas, y hasta las carcajadas, también las tuviera la gente del pueblo ya que es quien disfruta su trabajo o lo sufre , según sea el caso, y ahí es donde le hago una pregunta, ¿cómo se siente cien días después de estrenar autoridades?, digo, al final poco valor tiene la alegría de quienes nos gobiernan, lo realmente importante es saber si a usted le duele o aplaude la sonrisa de su alcalde o alcaldesa…

DIFUNDE UAT BECAS DE POSGRADO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas divulga entre su comunidad docente, investigadores y estudiantes de posgrado el Programa de Becas de Movilidad CUMEX-AUIP 2022.

Este programa financia becas para promover y favorecer la movilidad internacional entre universidades e instituciones de educación superior que sean miembros del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) y las universidades iberoamericanas asociadas a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

El objetivo de este programa de movilidad académica es fomentar la realización de estancias que ayuden a la cooperación universitaria iberoamericana en el ámbito del posgrado y faciliten la consolidación de un “espacio iberoamericano de educación superior” por parte de las universidades y demás instituciones de educación superior.

En esta convocatoria se ofertan 33 becas. El plazo disponible para el registro concluye el 28 de febrero de 2022 a las 23:59 horas (hora del centro de México), para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2022.

Inicialmente, las becas se distribuirán equitativamente entre las solicitudes procedentes de las universidades miembros del CUMEX. La universidad de destino deberá estar asociada a la AUIP, y la estancia no podrá ser inferior a 15 días.

Para realizar la solicitud, es necesario registrarse como usuario a través del enlace: http://solicitudes.auip.org y, una vez creado el usuario, el sistema enviará un mensaje de confirmación al correo electrónico de la persona interesada, con un enlace para poder continuar el proceso de alta.

El órgano competente para ordenar, instruir y valorar todo el procedimiento será una Comisión de Evaluación, la cual se reunirá de forma presencial o a distancia en los 15 días naturales siguientes a la finalización del plazo de solicitud.

Una vez resuelta la convocatoria, la lista de personas seleccionadas será publicada en las redes sociales de la AUIP o en su página web (www.auip.org) donde también puede obtenerse más información sobre este programa.

APOYAN A BUSCADORES DE EMPLEOS… de 48 mil 751 personas se vieron beneficiadas durante el 2021, con los servicios de vinculación laboral, atención y capacitación para la empleabilidad, correspondiente al Programa de Apoyo al Empleo (PAE), operado por el Gobierno de Tamaulipas.

La Secretaría del Trabajo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, garantizó para los buscadores de empleo, una fuente de ingresos, para generar y satisfacer sus necesidades personales o familiares.

De acuerdo al titular de la dependencia, Miguel Ángel Villarreal Ongay, a pesar de la contingencia sanitaria por Covid-19, el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, continúa implementando estrategias para generar y mantener el empleo formal.

“Brindamos apoyo integral a las personas en su proceso de búsqueda de empleo, y llevamos a cabo de forma permanente, estado y sector empresarial, las acciones necesarias para permitir una vinculación e inserción rápida al mercado laboral, para seguir reactivando la economía”, dijo.

En el mismo periodo, se concertó la colocación de 3 mil 868 personas a un empleo, mediante la Bolsa de Trabajo, Portal de Empleo, Ferias de Empleo, PTAT, Movilidad Externa e Interna y Abriendo Espacios.

Así mismo se logró brindar atención complementaria a 3 mil 873 personas mediante el Servicio Telefónico, Talleres para Buscadores de Empleo y los Centros de Intermediación Laboral.

Se brindaron Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad, a 124 personas, mediante 7 cursos: materias de maquila y costura industrial, formación de operadores de quinta rueda, manufactura en la industria electrodoméstica y automotriz, en la Modalidad Empresas, Micro y Pequeñas Empresas, Medianas y Grandes Empresas y Capacitación para el Autoempleo.

Villarreal Ongay, refirió que el SNE Tamaulipas cuenta con siete unidades regionales, en las que se ofrecen servicios gratuitos en materia laboral, a los que pueden acceder todos los tamaulipecos que requieren vincularse a un puesto de trabajo con todas las prestaciones de ley.

TAMBIÉN HUBO GRILLA… El precandidato único de Morena, Américo Villarreal Anaya recorrió los municipios del cuarto distrito buscando la nominación formal de su partido, en sus discursos habló de que un gobierno de Morena “acabaría con los privilegios de unos cuantos”, reitero que ahí respaldaron su candidatura al senado y que no les ha fallado y no les fallará.

