Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche, desmintió que tengan intención de postular a Maki Ortiz Domínguez como candidata al Gobierno del Estado.

“Que se venga a sumar”, respondió en conferencia de prensa en la que Arturo Díez Gutiérrez, quien será el abanderado, anunció un recorrido de promoción entre la militancia de los municipios, en lo que es la precampaña.

Respecto a las posibilidades de la ex alcaldesa de Reynosa, comentó que “no hemos tenido contacto ni acercamiento” con ella ni su hijo Carlos Peña Ortiz.

Calificó la versión de que MC acogería a la doctora, como “un juego de rumores que se van a dar hasta que se acabe la precampaña y luego la campaña”. La posición del partido es “cien por ciento con Arturo” (Díez Gutiérrez).

Agregó que “es un juego de rumorología y nosotros estamos para aclarar este tipo de acontecimientos”

La conoce, dijo, “la respeto por la gran trayectoria que tiene, pero no he tenido el gusto de hablar con ella en los últimos meses”, y mostró satisfacción porque llegue a sumarse al proyecto emecista.

-Nos llena de orgullo que más actores se asocien, vamos avanzando, y que se sume. No tenemos, no he tenido contacto.

Por su parte Díez Gutiérrez, ex alcalde de Victoria, anunció un recorrido por los municipios y afirmó que “vamos con todo” en la lucha por la gubernatura. Recorrerá “todos los rincones de los tamaulipecos”.

A pregunta de en qué apoyará su campaña si no cuentan con comités municipales, afirmó que tienen 12 en operación.

Respecto a su mala actuación como presidente municipal en el periodo 2008-2010, Díez se calificó como eficiente, tanto que, al construir un dren pluvial, evitó “que se inundara una cuarta parte de Victoria”.

Consideró como un logro más de su administración el haber organizado aquí un campeonato mundial de box “que se difundió en cien países del mundo”, y haber “hermanado” a esta capital con Mc Allen, Texas.

Respecto a la deuda de 50 millones de pesos que dejó a un plazo de 10 años, afirmó que “era de alcaldes anteriores”.

Según su dicho, en ese gobierno dejó en caja 28 millones de pesos.