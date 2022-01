Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De los ex presidentes que sobreviven, dos estarían cerca de ser enjuiciados. Se trata de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. El primero implicado en actos de corrupción ya inocultables y el segundo debido a las evidencias que lo ubican, como promotor de la violencia. Ambos tienen en común, además, el despilfarro de dineros públicos y la desmedida entrega de recursos naturales al capital privado nacional y extranjero. Por decir lo menos de estos destacados operadores y negociantes del neoliberalismo.

Usted dirá que ya son varias las ocasiones en que se habla de lo mismo y nada sucede. Tiene razón, sin embargo pareciera que ahora el endurecimiento de la Fiscalía General va en sentido de cerrar estos casos a favor de la justicia. Es más punto com, el columnista se atreve a suponer que solucionando estos asuntos, don Alejandro Gertz Manero renunciará a la titularidad de dicha institución, como también cree que se avecinan nuevos escándalos político-judiciales derivados del combate al flagelo que casi destruyó al país.

A estas alturas de la 4T resulta imposible que EPN mantenga la impunidad cuando afloran detalles del alto grado de inmoralidad que caracterizó a su régimen. Sobre todo lo relacionado con Odebrecht, PEMEX su ex director Emilio Lozoya y lo ventilado respecto de las transas que afectaron a esta empresa pública donde las decisiones se tomaban al más alto nivel. “No se mandaba solo”, insistió una y otra vez “el gordo” Javier Coello, ex defensor de Emilio.

Por su parte Rosario Robles tarde o temprano se verá en la necesidad de revelar la verdad sobre la “estafa maestra”, cuyos culpables originales no son otros que Luis Videgaray y Peña Nieto. La mujer ha resistido, sin embargo ante el acuerdo último del poder judicial de negarle la reclusión domiciliaria, “filtra” lo que podría significar una bomba de consecuencias no imaginadas.

Lo anterior en cuanto a EPN, pero viera que la libertad de Felipe Calderón pende de un hilillo de suerte. Sea que su ángel de la guarda parece abandonarlo. Y es que del caso “rápido y furioso” ya no tiene escapatoria. La responsabilidad del ingreso clandestino de miles de armas a México, cuya consecuencia fue violencia y más violencia aplicada a inocentes, tiene nombres y apellidos que la Fiscalía General poco a poco va revelando. Este lunes por ejemplo, logró órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, como sabéis ex funcionarios de Seguridad Pública, quienes recibían órdenes directas de Calderón. Sobre todo el primero. En este sentido hay un detalle que no pasa desapercibido para quienes leen entre líneas. Se trata del ocultamiento de otras órdenes de detención entre cuyos destinatarios podría estar don Felipe.

A RÍO REVUELTO…

En Movimiento Ciudadano sin duda conocen el oficio político y sus variantes materiales. Por ello la insistencia de que Maki Ortiz podría convertirse en su candidata al gobierno estatal. Digamos que en dicho partido promueven una oferta especial de invierno con efectos garantizados hasta la primavera. Desde luego la ex alcaldesa tampoco pierde de vista que la política sigue siendo la más rentable de las empresas. A eso atiene la terquedad de apostar fichas en mano, sin esconder intenciones que lo valgan.

Cierto es que MC presume candidato en Arturo Diez Gutiérrez y como tal lo pasea por el estado en el objetivo de que el producto adquiera valor propio. Se trata de una táctica comercial justificable, dado que la política cotiza con éxito en cualquier bolsa de valores.

El asunto es que MC se ha convertido en un aparador accesible solo a los cazadores de ofertas. Es donde se acomodan Maki y Arturo.

SUCEDE QUE

Muy cara la “campaña” de Arturo, ¿a poco la paga Gustavo?.

Y hasta la próxima.