Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A partir de este jueves el PAN y su socio tricolor comenzaron el ritual que los llevará a postular candidato al Gobierno del Estado.

Van coaligados, se juraron “amor político” y fidelidad hasta que la muerte los separe, pero se percibe cautela del priismo hacia algo inédito, desconocido en sus experiencias. No es tan fácil dejar atrás 90 años de historia. Como que hay un “mirar de reojo” a los celestes.

En esa parafernalia que ordena la legislación, César Verástegui Ostos es el agraciado con la candidatura, una decisión local de “Gobernador pone candidato”.

Sin embargo, el hombre de Xico lo tomó con cautela al concurrir a las oficinas de su partido a pedir inclusión. Esperará 48 horas para que los órganos internos le digan si aceptan su postulación, si reúne los requisitos para encabezar al trío, si es el único aspirante que acaricia inquietudes.

No había otro, no hay otro pero la lucha por el poder no tiene amistades. Como dicen los cronistas de beisbol, “esto no se acaba hasta que se acaba”, y él lo sabe.

Para el sábado, en la culminación del protocolo, se habrán corrido los trámites para que los líderes nacionales le levanten la mano.

Volviendo con los priístas, digamos que la “entrega” no fue total, se manejarán algo aparte de los celestes. Aunque votarán por el mismo candidato, cada quien en su espacio. Se los respeta Verástegui.

Este mismo viernes El Truco visitará la casa de los revolucionarios, su edificio otrora orgullo de los tres pilares, CNOP, CTM y CNC, que con los años perdieron fuerza y se fueron diluyendo.

Por la tarde estará con los perredistas en su miniedificio de la calle Méndez, para escucharlos, a los que quedan después de la lucha intestina de las tribus.

El sábado continuará el ritual en los Terrenos Feriales pero bajo el mismo principio: Juntos pero no revueltos. Cada quien su distancia, aparte de la distancia sanitaria. Será un “mitin” abordo de sus vehículos.

Igual en las votaciones. La estructura pedirá el voto por Verástegui pero vía Revolucionario y PRD. En caso de ganar, esa clientela les dará acceso a las secretarías del gabinete estatal. Es donde estará la ganancia.

Son días de músculo, semana del PAN, noticias de primera plana y reflectores para Verástegui, de espaldarazo de los jefes nacionales Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano que decidieron asociarse para llevar al triunfo a un candidato.

Ahora son las precampañas. El final lo decidirán los electores el próximo 5 de junio.

Antes de su concurrencia al partido, El Truco se reunió con la estructura de “Todos por Tamaulipas” que lo arropó los últimos cuatro meses. Expuso con aceptación parte de su vida, su infancia, del gallo que lo despertaba a las cinco de la mañana para ir a la escuela, del nacimiento de sus hijos.

Sorprendió con algunas frases rotundas que no se vislumbra para quién tienen dedicatoria si viaja solo en el camino de la postulación panista ¿o no lo sabemos?.

Parte de ellas:“No estoy aquí empujado por la ambición ni impuesto por encuestas a modo; no me persiguen ni quitan el sueño fantasmas incómodos. Tampoco me agitan temores que perturben mi conciencia”.

Los sondeos de opinión de los últimos meses dieron como favorito al alcalde porteño Jesús Nader, pero con la sospecha de “mano negra” por parte del CEN. Dícese que las encuestas son de quien las paga.

El ex secretario de Administración se allanó a los designios de los dioses. No le conviene tirarle patadas al balancín, como se dice en lenguaje del campo. Debe asumir disciplina incondicional. Si gana la alianza lo podrían premiar, si pierden será su tumba política.

“No soy oportunista ni soy improvisado. Soy forjado en el esfuerzo y probado en la adversidad”, fue otra de las frases que llamaron la atención, junto con esa de que no ascendió (al poder, a la candidatura) por la comodidad de las escaleras eléctricas.

Muy cierto. Comenzó la aventura política desde la alcaldía de Xicoténcatl, que muy pocos pensaron que le arrebataría al PRI, pero logró la hazaña. Lo demás fue persistencia.

Por cierto, a las doce del día la 65 legislatura arrancará su segundo periodo ordinario de sesiones. Una hora antes reunión de la Comisión Permanente para desfogar temas.

Se espera la presencia del Gobernador Francisco Javier García. De ahí se trasladará al Parque Bicentenario (enfrente) y Terrenos Feriales para atender a los líderes nacionales partidistas.

Felices quienes hicieron esfuerzos por la coalición tripartidista, como Luis Enrique Arreola Vidal, Mayra Ojeda Chávez y Roberto González Barba, que incluso se contrapuntearon con el jerarca Edgardo Melhem Salinas.

González Barba publicó momentos después del registro interno del PAN: “Sin reservas estoy al 100 por ciento con el Ing. César Verástegui Ostos para que Tamaulipas y su destino luminoso siga brindando seguridad, empleo, salud” ¿no se le pasaría la mano?.

Y el priísta que anunció se incorporaría a Morena en caso de darse la alianza, Oscar Luebbert Gutiérrez, comunicó ser positivo a coronavirus. Le dará tiempo para meditar.