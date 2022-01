Por Agencias

Ciudad de México.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, albureó al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama, después de que lanzaron “¡Al Chipotle!”, su personaje virtual para combatir la desinformación.

“¡Al Chipotle yo creo que @lorenzocordovav y @CiroMurayamaINE ya se sentaron a reflexionar!”, escribió el legislador y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un día después del clip de 27 segundos publicado en las redes sociales del INE, que generó burlas no sólo del legislador, sino de simpatizantes de Morena, periodistas y usuarios.

El 17 de enero, el INE presentó al personaje con forma de chile, de color anaranjado y con rostro enojado, para, según el instituto, explicar de manera confiable por qué ni este organismo autónomo electoral ni las elecciones son las más caras de América Latina. Acompañó su publicación con el hashtag: #PerasConPeras y se volvió tendencia.

“¡Aaaal Chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el Instituto Electoral más caro de América Latina? El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión. Además, promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. ¡No se dejen engañar!”, señaló.

De inmediato comenzaron las burlas y comparaciones del personaje “Al Chipotle” con Lorenzo Córdova, al que tacharon de histérico y berrinchudo luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, planteó un plan de austeridad para obtener recursos para la consulta sobre la revocación de mandato. Pero Córdova y Murayama, principalmente, la rechazaron.

Otros le cambiaron la voz por la de Lorenzo Córdova, cuando dijo: “Recordémoslo, porque luego la memoria es breve. El gobierno federal tiene otras prioridades, hazlo como puedas. Así nos contestaron ¡eh! Eso ya no lo va a poder hacer Hacienda, los tendrá que fundar y motivar por qué no nos da recursos. Y si luego no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga ¡eh! Y si no se puede cumplir en sus términos de la ley, el INE hizo todo lo que pudo ¡eh!”

Celebraron que se llegó al 3% de las firmas para organizar la primera consulta de revocación de mandato en el país, “aunque no le guste ‘Al Chipotle’ del INE”. (Apro).