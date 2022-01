a continuación la carta íntegra enviada por la oficina de Calderón y la respuesta de los autores de los reportajes.

Jorge Carrasco Araizaga:

Director de la Revista Proceso

Con relación a la información publicada este domingo, me permito hacerle las siguientes precisiones:

– Es totalmente falso que durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se hayan realizado maniobras para obstaculizar o perjudicar a la empresa Mexicana de Aviación.

– Contrario a lo que de manera tendenciosa se señala en la citada edición, el gobierno federal sí apoyó y respaldó de forma amplia a la compañía. Prueba de lo anterior, fue el otorgamiento de préstamos por más de 1000 millones de pesos, a través de la Banca de Desarrollo, para que esta aerolínea hiciera frente a sus problemas financieros.

– Fue tal el compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se esmeró en que los posibles interesados en la reestructura acreditaran que no solo tenían las capacidades financieras, sino las competencias técnicas, jurídicas y administrativas para asegurar que la adquisición de los activos contemplara de forma integral la protección de los trabajadores y el pago a los acreedores. Esta última, condición necesaria para que el juez pudiera resolver favorablemente la situación de la empresa.

El Gobierno de México era el mayor interesado en que hubiese inversionistas solventes que se hicieran cargo de la empresa, por ello se estuvo siempre dispuesto a contribuir en una reestructura que le diera viabilidad a Mexicana de Aviación, y entre otras cosas se pusieron a disposición de la autoridad judicial los aviones que habían sido dados en garantía de pago a Bancomext, para así coadyuvar en los proyectos de inversión.

– Contrario a lo dicho por el juez citado en el reportaje en el sentido de que el gobierno supuestamente habría aprobado acciones desleales, en el propio artículo se señala que dichas operaciones no se hicieron del conocimiento del gobierno. Por tanto, el gobierno no tuvo conocimiento, mucho menos aprobó.

– Fue en la administración del Lic. Calderón Hinojosa donde se iniciaron las averiguaciones contra Gastón Azcárraga que llevarían a que se libraran órdenes de aprehensión contra él, las cuales fueron revocadas recientemente.

-En el artículo referente al empresario Ricardo Salinas Pliego solo hay un par de referencias al gobierno del ex presidente Felipe Calderón, y una de las cuales es sobre que el SAT inició justo en esa administración las observaciones que fincarían créditos y responsabilidades a sus empresas. Sin embargo, de manera perversa y tendenciosa, y por demás engañosa para el público, colocan en portada una fotografía del ex presidente Calderón Hinojosa saludando al empresario, como si el ex mandatario tuviese algo que ver con sus estrategias fiscales. La portada es engañosa y nada tiene que ver con los textos que se publican.

Miguel Ángel Sosa Román

Director de Comunicación

Oficina del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa

RESPUESTA DE LOS REPORTEROS:

Señor director:

En relación con la carta que envió la oficina del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa sobre la serie de reportajes que publicamos en este semanario con el título en portada “Mexicana de Aviación, cadáver exquisito. Calderón obstruyó el rescate, Salinas Pliego eludió impuestos” precisamos lo siguiente:

Este equipo de reporteros documentó en el reportaje “Una aerolínea maniatada por intereses empresariales… y políticos” que el gobierno de Calderón fue omiso y permitió que la empresa Tenedora K del abogado Jorge Gastélum se presentara como dueña de la aerolínea Mexicana de Aviación durante el concurso mercantil, pese a haber sido constituida el mismo día de la compra de acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico y sus subsidiarias.

El secretario de Comunicaciones y Transportes de su gobierno, el fallecido Juan Molinar Horcasitas, nunca verificó las capacidades financieras de Tenedora K, pese a que se trataba de una aerolínea que tenía una concesión del gobierno federal para el uso y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, como también se documenta.

Además, se recupera información sobre los audios a los que tuvo acceso este semanario en 2012 referentes a las maniobras del subsecretario de la SCT, Felipe Duarte Olvera -a quien el ex presidente nombró en 2011-, para bloquear a los inversionistas de Med Atlantic.

Se acredita que su gobierno prestó a las otras aerolíneas, Interjet, Aeroméxico y Volaris, las rutas y los slots de Mexicana, y que incluso abogó ante la Oficina Internacional de Aviación del Departamento del Transporte de Estados Unidos para que autorizara a Volaris cubrir rutas de Mexicana en ese país.

En efecto, en el reportaje “Un crimen impune” se señala que Bancomex le otorgó a través de Nacional Financiera un préstamo a Mexicana de Aviación por 991 millones 977 mil pesos, pero a corto plazo y en condiciones onerosas, como menciona la demanda.

Por otro lado, cabe aclarar que la averiguación previa número UEIDFF/FINM13/223/2011 en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), fue producto de una denuncia presentada por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) el 30 de septiembre de 2011, y las órdenes de aprehensión fueron giradas hasta 2014, en el sexenio posterior al suyo.

Como bien observa el vocero de Calderón, el texto “Trampas con las acciones de Mexicana de Aviación” menciona que el SAT inició las investigaciones en 2011.

Por último queremos destacar que durante una década diversos periodistas y medios de comunicación, entre ellos Proceso, han documentado el papel que jugó el gobierno de Felipe Calderón en la obstrucción del concurso mercantil de Mexicana de Aviación. Por ejemplo, este semanario publicó los reportajes: “El plan que condena a Mexicana” (del 08/04/2012, número 1849); “No sólo es Mexicana… son sus rutas” (del 11/03/2012, número 1845); “Nuevo comprador, nuevos obstáculos” (del 05/02/2012, número 1840); “Favoritismo oficial hacia Volaris” (del 10/07/2011, número 1810) y “Regalito del gobierno a PC Capital”, (del 06/02/2011, edición 1788).

Atentamente:

Homero Campa

Neldy San Martín

Mathieu Tourliere