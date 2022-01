Por Agencias

Ciudad de México.- “Nunca confrontaré al presidente” respondió el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó esta mañana que sea un error la sucesión anticipada rumbo a 2024.

Luego que Monreal alertó sobre una guerra interna entre las diferentes facciones de Morena por el inicio de la sucesión presidencial, López Obrador dijo que, por el contrario, el pueblo es el que decide y no destapar a las posibles candidatas y candidatos sería caer en prácticas del “porfiriato”, conocida como “el tapado”.

Al respecto, Monreal escribió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que acompañar en su travesía política al hoy mandatario ha sido la mejor decisión y que no va a confrontarse con él.

“Hace casi un cuarto de siglo inicié una larga travesía de lucha política con el Lic. Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación. Fue la mejor decisión; nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México!”, escribió.

En otro mensaje posterior, el zacatecano reconoció que en los procesos de transformación y en la democracia hay opiniones diversas y hasta encontradas, y afirmó que continuará con su posición crítica, como también comentó en entrevista con la revista Proceso publicada este fin semana.

“El proceso de transformación implica opiniones diversas y hasta encontradas; en una democracia es natural. Sostendremos nuestra posición, nadie se debe alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr un país con justicia y paz. Por eso luchamos, no abandonaremos nuestra esencia”, escribió en redes.

El presidente también se refirió a los comentarios que Monreal hizo en entrevista con el diario Reforma sobre que “los radicales” acabarán con el país.

En ese sentido, López Obrador dijo que en su gobierno son “radicales” porque pretenden “arrancar del país a los corruptos”.

“Claro que somos radicales”, dijo, y luego añadió: “No llegamos aquí para simular, no es más de lo mismo y la verdad es que no engañamos a nadie. Si revisan lo que he dicho y escrito desde hace años, es lo que estamos haciendo”.

Durante su entrevista con Proceso, Monreal reconoció un distanciamiento con el presidente, con quien tenía un gran acercamiento al inicio del sexenio, y afirmó que su alejamiento se debió a “intrigas palaciegas” luego que lo acusaran de una debacle en los resultados electorales en la Ciudad de México el pasado 6 de junio.

También se refirió a la sucesión adelantada y reprochó que al no ser considerado por el presidente como un posible sucesor quedó relegado entre la militancia.

“Es obvio que estoy descartado desde el punto de vista de él, si no descartado al menos minimizado. No estoy preocupado, al contrario, frente a ese tipo de expresiones lo respeto, yo lo conozco bien y no me ofende, no me molesta, lo entiendo y él tiene derecho de expresar su pensamiento sobre quién quiere que lo suceda, pero a mí me gustaría una contienda democrática”, dijo en entrevista con este semanario. (Neldy San Martín/Apro).