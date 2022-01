Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por no estar de acuerdo con la alianza de su partido, el PRI, con el PAN y PRD, Oscar Luebbert Gutiérrez decidió ir a trabajar por la candidatura de Américo Villarreal Anaya para gobernador de Tamaulipas.

Con toda una vida en el Institucional, no deja el partido, dijo, según difundió en redes, pero no trabajará por la alianza.

-No me cambiaré a Morena pero voy a apoyar a la persona del Dr. Américo Villarreal Anaya, por considerarlo el mejor perfil para encausar a Tamaulipas a mejores condiciones de bienestar, humanismo, prosperidad, seguridad y paz.

“No voy con la alianza CV, PAN, PRI”, señaló en la introducción del comentario el viejo militante priísta, que fue dirigente estatal, senador de la República y dos veces presidente de Reynosa, entre otros cargos por elección y administrativos.

Su alejamiento ya se veía venir en caso de unirse el PRI con Acción Nacional, según sus publicaciones de los últimos meses.

El 5 de noviembre declaró en entrevista de prensa que la opción para Tamaulipas es la alternancia en el gobierno y definió que apoyaría a Rodolfo González Valderrama.

Ha sido también crítico de las negociaciones políticas del partido, como escribió el 31 de octubre pasado.

-El PRI Tamaulipas ha sido objeto de entregas negociadas: Reynosa por TYR complicidad Bribiesca para CV.

El 31 de octubre comentó: Hoy entregar PRI Tamaulipas otra vez?

Aparte de Luebbert, se esperan otros escurrimientos, como es el caso del también ex alcalde de aquella región, Humberto Valdez Richaud, ex diputado y dirigente en la estructura partidista.

Igual la renuncia al partido del ex alcalde victorense, ex diputado y ex secretario General de Gobierno, Jaime Rodríguez Inurrigarro.

Una posible baja más es la de Horacio Garza Garza, ex alcalde de Nuevo Laredo, que tampoco está de acuerdo con la alianza priísta con el PAN. Ellos estarían apoyando ya a Villarreal Anaya.