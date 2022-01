Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un grupo de periodistas de Victoria realizó un plantón en la plaza del 15 Hidalgo -en las escalinatas de Palacio de Gobierno- en una muestra de solidaridad por los asesinatos de los comunicadores de José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ocurridos en los últimos días varios estados del país.

Con esta manifestación, Victoria se sumó a las más de 60 ciudades del país que participaron en la movilización nacional “Periodismo en Riesgo”, con el fin de levantar la voz para visibilizar este problema mundial en donde México ha sido considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

De acuerdo con Martha Olivia López, una de las promotoras de este movimiento, Veracruz ocupa el primer lugar en crímenes contra periodistas con 32 casos, del 2000 a la fecha; le sigue Guerrero con 15; Oaxaca, 14, Chihuahua con 13 y Tamaulipas con 12 asesinatos ocupa el quinto lugar.

Mencionó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ocurrieron 47 asesinatos, en tanto que con Andrés Manuel López Obrador ya van 28 “y en este caso estamos denunciando los asesinatos de José Luis Gamboa en Veracruz el 15 de enero y de Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero y Lourdes Maldonado este domingo 23 de enero; no me puedo imaginar el dolor tan grande que sienten sus familiares”.

“México ha sido considerado el país más peligroso para ejercer periodismo, no solo por los asesinatos sino también por la impunidad: el 98 por ciento de esas muertes está en total impunidad”, afirmó.

Como parte de las estadísticas que ofreció, dijo que el 56 por ciento de las agresiones que reciben los periodistas provienen de autoridades estatales y municipales, mientras que el 35 por ciento provienen del crimen organizado. “Entre más lo hablemos este problema más va a estar visible”, puntualizó.

Esta es una forma sencilla, sin membrete, independiente, de decir que no podemos permanecer callados; de que no se quede en silencio el estado de Tamaulipas, subrayó.

Por último, recordó que el actual gobierno del Estado se comprometió, hace dos años, en la reunión de la Conago, a implementar el mecanismo estatal de protección a periodistas “y no ha pasado nada”. Parece que el tema de los periodistas no les interesa ni está en la agenda pública y esto también hay que denunciarlo, hay que decirlo porque no hay ningún organismo ni nada que nos proteja y que nos apoye en caso de riesgo”.

Se sumaron a este plantón, diversos activistas y ciudadanos victorenses, como Guillermo Gutiérrez Riestra y Luis Torre Aliyán, entre otros.